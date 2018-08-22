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Меркель відвідає Баку для переговорів щодо збільшення поставок газу в ЄС

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Меркель шукає альтернативу російському газу для Європи
Меркель шукає альтернативу російському газу для Європи / Фото з відкритих мереж

25 серпня канцлер Німеччини Ангела Меркель відвідає столицю Азербайджану Баку для переговорів щодо збільшення поставок каспійського газу в Європу на тлі посилення тиску США на Берлін через будівництво газопроводу "Північний потік-2".

Про це повідомляє Financial Times з посиланням на джерело в уряді ФРН.

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За словами неназваного німецького чиновника, обізнаного із ситуацією, Німеччина "надзвичайно зацікавлена" в будівництві так званого "південного газового коридору", що з'єднує Азербайджан з Європою через Туреччину. Він вказав, що це є важливою частиною зусиль ЄС з диверсифікації поставок газу на континент і забезпечення альтернатив імпорту енергоносіїв з Росії.

Як зазначається, уряд ФРН прагне розширення коридору для надходження газу з інших держав, таких як Туркменія, Іран і Ірак.

Видання пояснює, що ЄС та США давно підтримували ідею створення південного коридору як способу зменшити залежність Європи від російського газу. Цей проект, який призведе до поставок каспійського газу через три пов'язаних трубопроводи з Азербайджану в Південну Італію, вважався одним з "пріоритетних проектів" ЄС, йдеться в статті.

Його центральною частиною є Трансанатолійський газогін, який будує переважно азербайджанський консорціум. Він буде з'єднаний з Трансадріатичним газопроводом, що йде з Туреччини через Грецію та Албанію в Італію, додає FT.

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Нагадаємо, на липневому саміті НАТО в Брюсселі президент США Дональд Трамп розкритикував "Північний потік-2", заявивши, що Німеччина цілковито залежна від Росії в енергетичному плані.

Між тим, 18 серпня Володимир Путін та Ангела Меркель провели перемовини у Берліні, обговоривши, зокрема, й газове питання. Так, за словами речника Путіна Дмитра Пєскова, лідери Росії та Німеччини "не вважають правильними спроби політизувати проект "Північний потік-2". Він додав, що сторони також "говорили про перспективи продовження газового транзиту через територію України". 

Що таке "Північний потік-2"?Це проект магістрального газопроводу з Росії в Німеччину, який хочуть прокласти через Балтійське море в обхід України. Будівництво цього газопроводу різко засудили США, а в Єврокомісії заявили, що він порушуватиме принципи прозорості, недискримінації та рівного доступу.

 

Теги: Новини політики Новини Росії Північний потік-2 Євросоюз Ангела Меркель Газовий конфлікт Новини Азербайджану
Джерело: 24 Канал
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