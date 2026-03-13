Минус 600 тысяч долларов: уничтожены два разведывательных БпЛА противника "Мерлин-ВР"

Украинские военные нанесли удар по врагу и уничтожили два разведывательных БпЛА "Мерлин-ВР" на временно оккупированной территории Украины.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Какие результаты операции ВСУ?

В Генштабе рассказали, что операцию провели подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины в районе Гуляйполя Запорожской области.

По словам военных, эти беспилотники враг использует для воздушной разведки, обнаружения позиций украинских подразделений и корректировки артиллерийского огня.

Известно также, что ориентировочная стоимость одного такого БпЛА составляет более 300 тысяч долларов США.

Напомним, недавно главнокомандующий ВСУ Александр Сирский заявил, что война в Украине вступила в новую стадию, где решающую роль играют беспилотные системы.

По его словам, Силы обороны и в дальнейшем удерживают преимущество в применении FPV-дронов мультироторного типа, хотя россияне уже приобрели способность производить более 19 тысяч FPV-дронов в сутки.

