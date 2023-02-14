Запад пообещал помочь Украине весной перейти в контрнаступление

Мир и дальше продолжит помогать Украине и оказывать нашему государству поддержку в борьбе с российским врагом. Союзники пообещали помочь украинцам весной перейти в контрнаступление.

Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин во время заседания "Рамштайна", информирует 24 Канал. Напомним, что сегодня, 14 февраля, в Брюсселе начинается двухдневная встреча министров обороны стран НАТО.

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Украине помогут весной перейти в контрнаступление

По словам Остина, все страны со всего мира продолжают наращивать усилия и обдумывать новые решения по военной поддержке Украины.

Вместе с этим Контактная группа четко заявляет, что мы будем поддерживать Украину в ее борьбе. Мы поможем Украине перейти в контрнаступление весной,

– заявил глава Пентагона.

Остин отметил, что страны-партнеры будут делать все, чтобы Украина получила необходимую помощь, которую ей обещают.

Генсек НАТО отреагировал на начало нового наступления оккупантов

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина должна срочно получить то, что ей нужно для победы в войне, потому что российские захватчики уже начали новое наступление на Донбассе.

По словам генсека, диктатор Владимир Путин готовится к новой войне в Украине и поэтому западные партнеры должны обеспечить, чтобы Украина получила необходимое оружие.

"Мы видим, как они направляют больше войск, больше оружия, больше возможностей", – отметил Столтенберг.

По поводу отправки истребителей Украине он добавил, что это не самая актуальная проблема, но должны состоятся переговоры с союзниками о том, какие системы предоставить Киеву.

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