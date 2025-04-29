Мертвого младенца нашли возле свалок в Ровно: что говорит полиция

Страшную находку обнаружили в Ровно во вторник, 29 апреля. В городе возле мусорников нашли мертвого младенца.

Правоохранители занялись расследованием. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Ровенской области.

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Полиция нашла мать мертвого младенца

Новорожденного ребенка без признаков жизни нашли возле свалок на улице Кулика и Гудачека. Тело было завернуто в покрывало.

О страшной находке в полицию сообщила 62-летняя местная жительница примерно в 02:10 29 апреля.

Мать ребенка уже нашли.

Работники уголовного розыска оперативно установили женщину, которая родила девочку. С ней общаются правоохранители,

– также сообщили в полиции.

Сейчас тело ребенка находится в морге. Будет проведена судебно-медицинская экспертиза и установлен точное время смерти.

Полиция начала досудебное расследование и открыла уголовное производство по факту умышленного убийства малолетнего ребенка. Это предварительная правовая квалификация.

Продолжаются следственные действия, чтобы установить все обстоятельства инцидента.

Напомним, на днях полиция сообщала, что в Ровно 14-летний подросток пострадал из-за взрыва литиевой батарейки – у него травматическая ампутация 3 пальцев руки. Еще один парень 13 лет травмировался в селе Городок – из-за взрыва петарды у пострадавшего переломы 2 пальцев руки.