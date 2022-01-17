Меру пресечения Порошенко избирает судья, которого тот назначил в 2017 году: что о нем известно

Меру пресечения Петру Порошенко избирает судья Печерского районного суда Киева Алексей Соколов. Его в 2017 году назначил на должность сам пятый президент Украины.

Соответствующая информация содержится в указе от 2 ноября 2017 года. Сам судья в 2019 году получил отрицательное заключение Общественного совета добропорядочности.

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Судью Алексея Соколова назначал сам Петр Порошенко в 2017 году

Петр Порошенко, будучи президентом страны, подписал указ о назначении судьей Алексея Михайловича Соколова.

Согласно данным Общественного совета добропорядочности, в 2019 году судья Печерского райсуда Киева Алексей Соколов признан таким, что не соответствует критериям добропорядочности и профессиональной этики. В частности в документе говорится, что судья:

безосновательно не задекларировал своевременно свое имущество или члена семьи . В частности говорится о квартире площадью 104,8 метра квадратных, которые судья указал в декларации 2015 года с датой вступления в 2014. Однако в декларации за 2014 год судья не указал эту квартиру и своего отца как члена семьи;

. В частности говорится о квартире площадью 104,8 метра квадратных, которые судья указал в декларации 2015 года с датой вступления в 2014. Однако в декларации за 2014 год судья не указал эту квартиру и своего отца как члена семьи; допускал небрежное оформление документов, – в частности в течение 2012 – 2018 годов принимал решение на русском языке ;

; нарушал сроки направления судебных решений в Единый государственный реестр судебных решений по трем делам.



Текст заключения Общественного совета добропорядочности / Скриншот документа

Текст заключения Общественного совета добропорядочности / Скриншот документа

Кроме того, согласно данным фундации DEJURE, судья Алексей Соколов не вовремя декларировал пользование двумя автомобилями – Hyundai Sonata и Toyota Land Cruiser.

Судья Соколов принимал сомнительные решения относительно представителей судебной системы

Судья принимал сомнительные решения в пользу представителей судебной системы. В частности запретил нардепу Дмитрию Лубинцу высказывать оценочные суждения относительно члена Высшего совета правосудия Павла Гречковского, в отношении которого осуществлялось уголовное производство по делу о мошенничестве.

Требовал опровержения можно только в отношении фактов! Судья же Соколов решил, что "одиозный" – это факт! Поэтому обязал нардепа опровергнуть все утверждения и другие заявления относительно Гречковского и компенсировать ему 50 тысяч гривен морального вреда,

– говорится в сообщении.

Однако Фонд DEJURE отметил, что за оценочные суждения нельзя наказывать, ведь это нарушение фундаментального права на свободу мысли. Подробнее об этом деле читайте по ссылке.

У Соколова судьей работает бывшая жена и ее родственники

Стоит отметить, согласно декларации родственных связей судьи 2013 – 2017 годов:

бывшая жена Алексея Соколова Виктория работает судьей Апелляционного суда Киева;

двоюродный брат бывшей жены Олег Бутенко – адвокат в адвокатском объединении "Юридическая консультация центрально-городского района города Кривого Рога";

двоюродная сестра бывшей жены Татьяна Еременко – адвокат в юридической консультации Саксаганского района города Кривой Рог.

Также известно, что Алексей Соколов работает судьей Печерского районного суда города Киева с 2009 года. Согласно данным СМИ, судья в 2021 году получал не менее 130 тысяч гривен зарплаты ежемесячно. В сентябре – 147 тысяч гривен, октябре и ноябре – более 130 тысяч гривен.

Рассматривал дело Зверобой, активиста Майдана и Павловского

"Суспільне" собрало известные дела, которые рассматривал судья Алексей Соколов. Среди них:

мера пресечения активисту Майдана Ивану Бубенчику в 2018 году. Полиция задержала его на Львовщине и направила в Киев. Сначала ему вручили подозрение в убийстве 2 правоохранителей на Майдане, и впоследствии изменило ее на посягательство на жизнь работника правоохранительного органа и незаконное обращение с оружием;

в 2018 году. Полиция задержала его на Львовщине и направила в Киев. Сначала ему вручили подозрение в убийстве 2 правоохранителей на Майдане, и впоследствии изменило ее на посягательство на жизнь работника правоохранительного органа и незаконное обращение с оружием; ходатайство об избрании меры пресечения волонтеру Марусе Зверобой (Елене Беленькой) в 2020 году. Тогда говорилось об угрозе убийства президента Владимира Зеленского. Ей избрали меру пресечения в виде личного обязательства, однако суд не продлил его;

(Елене Беленькой) в 2020 году. Тогда говорилось об угрозе убийства президента Владимира Зеленского. Ей избрали меру пресечения в виде личного обязательства, однако суд не продлил его; дело экс-офицера отдельного спецназначения "Омега" Владимира Косенко . Его отпустили под домашний арест, он должен был носить электронный браслет;

. Его отпустили под домашний арест, он должен был носить электронный браслет; дело "Кузницы на Рыбацкой" . Именно судья избирал меру пресечения директору завода Валерию Шандре в 2021 году, который является подозреваемым по делу о закупке для ВСУ в 2016 – 2018 годах боевых катеров и автомобилей медицинской помощи, которые не соответствовали требованиям;

. Именно судья избирал меру пресечения директору завода Валерию Шандре в 2021 году, который является подозреваемым по делу о закупке для ВСУ в 2016 – 2018 годах боевых катеров и автомобилей медицинской помощи, которые не соответствовали требованиям; дело генерала и экс-министра обороны Игоря Павловского . Он также фигурировал в деле о закупке некачественной техники. Защита ходатайствовала об отводе судьи, и ходатайство не удовлетворили;

. Он также фигурировал в деле о закупке некачественной техники. Защита ходатайствовала об отводе судьи, и ходатайство не удовлетворили; жалоба от главы инициативы "Защитим Протасов Яр" Романа Ратушного. Он хотел обжаловать подозрение о совершении преступления, но суд таки избрал ему меру пресечения и обвинил в хулиганстве по предварительному сговору группы лиц. Дело касалось известной акции у Офиса Президента в апреле 2021 года, когда разрисовали двери. Впоследствии меру пресечения в виде домашнего ареста отменили.

Коротко о деле Петра Порошенко

Меру пресечения Петру Порошенко избирают 17 января в Печерском районном суде. Речь идет об обвинениях в государственной измене. Дело касается поставок угля с оккупированных территорий.

По данным следствия, в 2014 – 2015 годах Порошенко использовал свои полномочия, чтобы незаконно прекратить поставки угля из ЮАР и по требованию России он подписал контракт на поставки угля в Украину с оккупированных территорий Донбасса.

Другими фигурантами дела являются пророссийский нардеп Виктор Медведчук, который и организовал покупку ресурса у боевиков, а также экс-министр энергетики Владимир Демчишин и бизнесмен Сергей Кузяра.

Петр Порошенко фактически месяц находился за границей и вернулся в Украину только утром 17 января. Подробнее о деле читайте по ссылке.

Петр Порошенко в аэропорту Киева – смотрите видео