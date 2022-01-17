Меру пресечения Порошенко избирает судья, которого тот назначил в 2017 году: что о нем известно
Источник:Офис Президента
Меру пресечения Петру Порошенко избирает судья Печерского районного суда Киева Алексей Соколов. Его в 2017 году назначил на должность сам пятый президент Украины.
Соответствующая информация содержится в указе от 2 ноября 2017 года. Сам судья в 2019 году получил отрицательное заключение Общественного совета добропорядочности.
Читайте также Возвращение Порошенко в Украину и суд над ним: все, что известно об "угольном деле"
Судью Алексея Соколова назначал сам Петр Порошенко в 2017 году
Петр Порошенко, будучи президентом страны, подписал указ о назначении судьей Алексея Михайловича Соколова.
Согласно данным Общественного совета добропорядочности, в 2019 году судья Печерского райсуда Киева Алексей Соколов признан таким, что не соответствует критериям добропорядочности и профессиональной этики. В частности в документе говорится, что судья:
- безосновательно не задекларировал своевременно свое имущество или члена семьи. В частности говорится о квартире площадью 104,8 метра квадратных, которые судья указал в декларации 2015 года с датой вступления в 2014. Однако в декларации за 2014 год судья не указал эту квартиру и своего отца как члена семьи;
- допускал небрежное оформление документов, – в частности в течение 2012 – 2018 годов принимал решение на русском языке;
- нарушал сроки направления судебных решений в Единый государственный реестр судебных решений по трем делам.
Текст заключения Общественного совета добропорядочности / Скриншот документа
Текст заключения Общественного совета добропорядочности / Скриншот документа
Кроме того, согласно данным фундации DEJURE, судья Алексей Соколов не вовремя декларировал пользование двумя автомобилями – Hyundai Sonata и Toyota Land Cruiser.
Судья Соколов принимал сомнительные решения относительно представителей судебной системы
Судья принимал сомнительные решения в пользу представителей судебной системы. В частности запретил нардепу Дмитрию Лубинцу высказывать оценочные суждения относительно члена Высшего совета правосудия Павла Гречковского, в отношении которого осуществлялось уголовное производство по делу о мошенничестве.
Требовал опровержения можно только в отношении фактов! Судья же Соколов решил, что "одиозный" – это факт! Поэтому обязал нардепа опровергнуть все утверждения и другие заявления относительно Гречковского и компенсировать ему 50 тысяч гривен морального вреда,
– говорится в сообщении.
Однако Фонд DEJURE отметил, что за оценочные суждения нельзя наказывать, ведь это нарушение фундаментального права на свободу мысли. Подробнее об этом деле читайте по ссылке.
У Соколова судьей работает бывшая жена и ее родственники
Стоит отметить, согласно декларации родственных связей судьи 2013 – 2017 годов:
- бывшая жена Алексея Соколова Виктория работает судьей Апелляционного суда Киева;
- двоюродный брат бывшей жены Олег Бутенко – адвокат в адвокатском объединении "Юридическая консультация центрально-городского района города Кривого Рога";
двоюродная сестра бывшей жены Татьяна Еременко – адвокат в юридической консультации Саксаганского района города Кривой Рог.
Также известно, что Алексей Соколов работает судьей Печерского районного суда города Киева с 2009 года. Согласно данным СМИ, судья в 2021 году получал не менее 130 тысяч гривен зарплаты ежемесячно. В сентябре – 147 тысяч гривен, октябре и ноябре – более 130 тысяч гривен.
Рассматривал дело Зверобой, активиста Майдана и Павловского
"Суспільне" собрало известные дела, которые рассматривал судья Алексей Соколов. Среди них:
- мера пресечения активисту Майдана Ивану Бубенчику в 2018 году. Полиция задержала его на Львовщине и направила в Киев. Сначала ему вручили подозрение в убийстве 2 правоохранителей на Майдане, и впоследствии изменило ее на посягательство на жизнь работника правоохранительного органа и незаконное обращение с оружием;
- ходатайство об избрании меры пресечения волонтеру Марусе Зверобой (Елене Беленькой) в 2020 году. Тогда говорилось об угрозе убийства президента Владимира Зеленского. Ей избрали меру пресечения в виде личного обязательства, однако суд не продлил его;
- дело экс-офицера отдельного спецназначения "Омега" Владимира Косенко. Его отпустили под домашний арест, он должен был носить электронный браслет;
- дело "Кузницы на Рыбацкой". Именно судья избирал меру пресечения директору завода Валерию Шандре в 2021 году, который является подозреваемым по делу о закупке для ВСУ в 2016 – 2018 годах боевых катеров и автомобилей медицинской помощи, которые не соответствовали требованиям;
- дело генерала и экс-министра обороны Игоря Павловского. Он также фигурировал в деле о закупке некачественной техники. Защита ходатайствовала об отводе судьи, и ходатайство не удовлетворили;
- жалоба от главы инициативы "Защитим Протасов Яр" Романа Ратушного. Он хотел обжаловать подозрение о совершении преступления, но суд таки избрал ему меру пресечения и обвинил в хулиганстве по предварительному сговору группы лиц. Дело касалось известной акции у Офиса Президента в апреле 2021 года, когда разрисовали двери. Впоследствии меру пресечения в виде домашнего ареста отменили.
Коротко о деле Петра Порошенко
- Меру пресечения Петру Порошенко избирают 17 января в Печерском районном суде. Речь идет об обвинениях в государственной измене. Дело касается поставок угля с оккупированных территорий.
- По данным следствия, в 2014 – 2015 годах Порошенко использовал свои полномочия, чтобы незаконно прекратить поставки угля из ЮАР и по требованию России он подписал контракт на поставки угля в Украину с оккупированных территорий Донбасса.
- Другими фигурантами дела являются пророссийский нардеп Виктор Медведчук, который и организовал покупку ресурса у боевиков, а также экс-министр энергетики Владимир Демчишин и бизнесмен Сергей Кузяра.
- Петр Порошенко фактически месяц находился за границей и вернулся в Украину только утром 17 января. Подробнее о деле читайте по ссылке.
Петр Порошенко в аэропорту Киева – смотрите видео