Меру пресечения Мазуру рассмотрят уже сегодня, 10 ноября

В воскресенье, 10 ноября, в 11 часов польская прокуратура в городе Хелм будет рассматривать вопрос избрания меры пресечения Игорю Мазуру. Украинца накануне задержали пограничники.

Игорь Мазур был в списке разыскиваемых Интерполом, туда его внесли по требованию России, которая обвиняет украинца в якобы участии в Первой чеченской войне. Об этом рассказала омбудсмен Украины Людмила Денисова.

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Посол Украины в Польше Андрей Дещица сообщил в фейсбуке, что в судебном заседании по избранию меры пресечения Мазуру примет участие Генеральный консул Украины в Люблине.

Накануне министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что Российская Федерация в очередной раз попыталась использовать Интерпол для политических преследований украинцев.

Тем временем вице-спикерк польского Сейма Малгожата Гошевская заявила, что Польша не намерена поддаваться на провокации России, но должна идти по стандартной процедуре из-за присутствия Мазура в ордере Интерпола.