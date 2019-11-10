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      ИГОРЬ МАЗУР СЛУГА НАРОДА СИТУАЦИЯ ВОЗЛЕ ПЕТРОВСКОГО

      Меру пресечения Мазуру рассмотрят уже сегодня, 10 ноября

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      Людмила Денисова, украинская омбудсмен
      Людмила Денисова, украинская омбудсмен / rbk.ru

      В воскресенье, 10 ноября, в 11 часов польская прокуратура в городе Хелм будет рассматривать вопрос избрания меры пресечения Игорю Мазуру. Украинца накануне задержали пограничники.

      Игорь Мазур был в списке разыскиваемых Интерполом, туда его внесли по требованию России, которая обвиняет украинца в якобы участии в Первой чеченской войне. Об этом рассказала омбудсмен Украины Людмила Денисова.

      Детали: Кто такой Игорь "Тополь" Мазур и почему его задержали в Польше

      Посол Украины в Польше Андрей Дещица сообщил в фейсбуке, что в судебном заседании по избранию меры пресечения Мазуру примет участие Генеральный консул Украины в Люблине.

      Накануне министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что Российская Федерация в очередной раз попыталась использовать Интерпол для политических преследований украинцев.

      Тем временем вице-спикерк польского Сейма Малгожата Гошевская заявила, что Польша не намерена поддаваться на провокации России, но должна идти по стандартной процедуре из-за присутствия Мазура в ордере Интерпола.

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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новости Украины Добровольцы Новости Польши Интерпол Игорь Мазур Новости России
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