Запобіжний захід Мазуру розглянуть вже сьогодні, 10 листопада

У неділю, 10 листопада, об 11 годині польська прокуратура у місті Хелм розглядатиме питання обрання запобіжного заходу Ігорю Мазуру. Українця напередодні затримали прикордонники.

Ігор Мазур був у списку розшукуваних Інтерполом, туди його внесли на вимогу Росії, яка звинувачує українця в начебто участі у Першій чеченській війні. Про це розповіла омбудсменка України Людмила Денісова.

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Посол України в Польщі Андрій Дещиця повідомив у фейсбуці, що в судовому засіданні щодо обрання запобіжного заходу Мазуру візьме участь Генеральний консул України в Любліні.

У переддень міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що Російська Федерація вкотре спробувала використати Інтерпол для політичних переслідувань українців.

Тим часом віцеспікерка польського Сейму Малґожата Ґошєвська заявила, що Польща не має наміру піддаватися на провокації Росії, але повинна йти за стандартною процедурою через присутність Мазура в ордері Інтерполу.