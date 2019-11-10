11:04
10 лист 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ІГОР МАЗУР СЛУГА НАРОДУ СИТУАЦІЯ БІЛЯ ПЕТРІВСЬКОГО
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Буряти проти Путіна. Поганий знак для Медведєва
      Вєсті Кремля
      16:43, 9 листопада
      Вєсті.UA. Жир: Гордон врятував Зеленського. Як каратимуть "слуг народу"
      Вєсті.UA
      18:59, 9 листопада
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      ІГОР МАЗУР СЛУГА НАРОДУ СИТУАЦІЯ БІЛЯ ПЕТРІВСЬКОГО

      Запобіжний захід Мазуру розглянуть вже сьогодні, 10 листопада

      85 Читать новость на русском
      Людмила Денісова, українська омбудсменка
      Людмила Денісова, українська омбудсменка / rbk.ru

      У неділю, 10 листопада, об 11 годині польська прокуратура у місті Хелм розглядатиме питання обрання запобіжного заходу Ігорю Мазуру. Українця напередодні затримали прикордонники.

      Ігор Мазур був у списку розшукуваних Інтерполом, туди його внесли на вимогу Росії, яка звинувачує українця в начебто участі у Першій чеченській війні. Про це розповіла омбудсменка України Людмила Денісова.

      Деталі: Хто такий Ігор "Тополя" Мазур та чому його затримали в Польщі

      Посол України в Польщі Андрій Дещиця повідомив у фейсбуці, що в судовому засіданні щодо обрання запобіжного заходу Мазуру візьме участь Генеральний консул України в Любліні.

      У переддень міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що Російська Федерація вкотре спробувала використати Інтерпол для політичних переслідувань українців.

      Тим часом віцеспікерка польського Сейму Малґожата Ґошєвська заявила, що Польща не має наміру піддаватися на провокації Росії, але повинна йти  за стандартною процедурою через присутність Мазура в ордері Інтерполу.

      blog_ava
      Сивохо засумнівався у достовірності соцопитування жителів ОРДЛО
      сьогодні
      10227
      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новини України Ігор Мазур Інтерпол Новини Польщі Добровольці Новини Росії
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      9 українських вчених, винаходами яких користується весь світ
      сьогодні , 10:10 9 українських вчених, винаходами яких користується весь світ
      Настя Сукач 14326
      "Держава не буде фінансувати": Супрун пояснила, чому треба негайно автономізувати медзаклади
      сьогодні , 08:40 "Держава не буде фінансувати": Супрун пояснила, чому треба негайно автономізувати медзаклади
      Блог Соцмережі 1024
      Наші – перші: українка перемогла на фестивалі печворку в США
      9 листопада , 22:01 Наші – перші: українка перемогла на фестивалі печворку в США
      Блог Медіа 3253
      Мир меняется: оленьи рога на стенах и меховые шубы уже не в моде
      9 листопада , 19:00 Мир меняется: оленьи рога на стенах и меховые шубы уже не в моде
      Блог Соцмережі 1543
      Маєтки Ярослава Дубневича: якою елітною нерухомістю володіє нардеп
      9 листопада , 18:45 Маєтки Ярослава Дубневича: якою елітною нерухомістю володіє нардеп
      Юлія Гілей 4528
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук