Будут работать по всему городу: СБУ проведет мероприятия по безопасности во Львове
- СБУ объявила о мерах безопасности во Львове с 12 по 16 июня, которые будут включать проверку документов и осмотры транспорта.
- Мероприятия направлены на предотвращение угроз в контексте войны с Россией и повышение безопасности граждан.
СБУ объявила о мерах безопасности во Львове с 12 по 16 июня. В городе возможны ограничения движения, проверка документов и осмотры транспорта.
По всему городу пройдут контрразведывательные мероприятия с целью предотвращения угроз в контексте войны с Россией. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Управление СБУ во Львовской области.
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Проведение мероприятий по безопасности во Львове
Как сообщает СБУ, мероприятия будут охватывать весь город. К ним также привлекут сотрудников Национальной полиции.
Цель – предотвращение и нейтрализация угроз разведывательно-подрывной деятельности против нашего государства и повышение безопасности граждан в условиях российской вооруженной агрессии против Украины,
– говорится в сообщении.
Во время мероприятий возможно ограничение проезда и прохода по отдельным улицам. Также будет происходить проверка документов, осмотр автомобилей и помещений общего пользования. В случае возникновения обоснованных подозрений – дополнительная проверка граждан.
СБУ призывает жителей и гостей города иметь при себе документы, соблюдать требования законодательства и комендантского часа.
Подчеркнуто, что мероприятия проводятся в рамках действующего законодательства с уважением к правам и свободам граждан.
Напомним, что на Львовщине СБУ задержала агента ФСБ, который собирал данные об аэродромах в западных регионах страны. После чего передавал данные врагу, который готовил новые обстрелы региона.