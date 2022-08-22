Мерзким судилищем над защитниками Украины россия отрежет себя от переговоров, – Зеленский

В сети и СМИ появляется все больше сообщений, что россияне хотят провести в Мариуполе "суд" над защитниками "Азовстали". Если оккупанты сделают это судилище, то кремль полностью отрежет себе даже возможность переговоров.

Такое заверение 21 августа высказал президент Владимир Зеленский. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на его вечернее обращение.

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Переговоры невозможны по этой линии

Президент подчеркнул, что россияне готовят декорации для абсолютно противного и абсурдного действа. Однако, что бы ни планировали оккупанты, реакция нашего государства будет однозначной.

Если это мерзкое судилище произойдет, если наших людей в нарушение всех договоренностей, всех международных правил, заведут в эти декорации, будет издевательство... Это будет той линией, по которой любые переговоры невозможны. россия сама себя отрежет от переговоров. Не будет больше разговоров. Наше государство все сказало,

– акцентировал украинский лидер.

Он добавил, что все партнеры Украины проинформированы о том, что может готовить государство-террорист на текущую неделю. Это касается как лидеров государств, так и международных организаций. "Мировые лидеры получили от нас ответные сигналы. Все все понимают. Понимают, что делают оккупанты и чем это грозит", – акцентировал глава государства.

Обращение Владимира Зеленского за 21 августа: смотрите видео