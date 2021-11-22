Мерзнут без газа: на Буковине люди перекрыли дорогу

В селе Банилов, что в Черновицкой области, утром 22 ноября десятки людей перекрыли дорогу. Они требуют отремонтировать газопровод "Джуров – Банилов", который еще в 2020 году разрушил паводок. Из-за этого в домах людей нет газа.

С 8: 00 люди перекрыли дорогу на двух участках. Примерно 50 человек непрерывно ходят по пешеходным переходам, пропуская лишь кареты скорой помощи.

Ранее Готовы перекрыть дорогу: 6 сел на Буковине остались без газа

На Буковине люди протестуют

Жительница Банилова Галина Григоряк рассказала, что люди перекрывают дорогу, потому что из-за отсутствия газа дома холодно.

Это проблема 6 сел. Уже зимний период, а люди без газа. Его обещают к Новому году. В домах и школах холодно, все села мерзнут,

– поделилась женщина.

Она добавила, что обогревает дом камином, а когда готовит есть, то выключает его, чтобы не было перегрузки электросети.

Летом газ людям подавали через временный газопровод. Он пригоден только для использования в теплое время, с понижением температуры давление в нем падает.

Более 600 семей без газа

12 ноября стало известно, что у Банилов от газа отключили 650 домохозяйств. Всего в селе более 4 000 потребителей газа. Еще столько же в 5 селах Баниловской общины. Ранее поставки уже отключили в селах Бережонка, Бережница и Корытные.

В октябре 2021 года Кабмин выделил почти 9 миллионов гривен на восстановление газопровода "Джуров – Банилов". Заместитель главы ОГА Богдан Ковалюк обещал, что работы завершат до конца ноября 2021 года.