З 8:00 люди перекрили дорогу на двох ділянках. Приблизно 50 осіб безперервно ходять пішохідними переходами, пропускаючи лише карети швидкої допомоги.

Раніше Готові перекрити дорогу: 6 сіл на Буковині залишились без газу

На Буковині люди протестують

Жителька Банилова Галина Григоряк розповіла, що люди перекривають дорогу, бо через відсутність газу вдома холодно.

Це проблема 6 сіл. Уже зимовий період, а люди без газу. Його обіцяють до Нового року. У хатах та школах холодно, всі села мерзнуть,

– поділилася жінка.

Вона додала, що обігріває будинок каміном, а коли готує їсти, то вимикає його, аби не було перевантаження електромережі.

Влітку газ людям подавали через тимчасовий газопровід. Він придатний тільки для використання у теплу пору, зі зниженням температури тиск в ньому падає.

Понад 600 сімей без газу

12 листопада стало відомо, що у Банилів від газу відключили 650 домогосподарств. Загалом у селі понад 4 000 споживачів газу. Ще стільки ж у 5 селах Банилівської громади. Раніше постачання вже відключили у селах Бережонка, Бережниця та Коритне.

У жовтні 2021 року Кабмін виділив майже 9 мільйонів гривень на відновлення газопроводу "Джурів – Банилів". Заступник очільника ОДА Богдан Ковалюк обіцяв, що роботи завершать до кінця листопада 2021 року.

Зверніть увагу! У червні 2020 року внаслідок негоди газопровід "Джурів – Банилів", який обслуговував 6 населених пунктів, зазнав сильних руйнувань. Газ подавали тимчасовим газопроводом, який за гроші компанії побудувало підприємство "Чернівцігаз".