Мешки на головах и "расстрел": возле ОП устроили акцию-перформанс – красноречивые фото

В Киеве возле Офиса президента 28 августа состоялась акция "Жизнь заложников Кремля – это не игрушки". Событие с элементами перформанса провели бывшие политические пленники и правозащитники.

Десятки пикетчиков подготовили плакаты с обращением к президенту Украины Владимиру Зеленскому и главе США Джозефу Байдену. Правозащитники попросили найти пути давления на Россию, чтобы освободить незаконно задержанных и осужденных украинцев.

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Речь идет о гражданах Украины, которых посадили на временно оккупированных территориях Крыма, Донецкой и Луганской областей и в России. Участники акции отметили, что за 2 года не освободили ни одного крымского политзаключенного.

Более 400 граждан находятся в плену

По информации председателя правления Крымской правозащитной группы Ольги Скрипник, по меньшей мере 124 украинца находятся в незаконном плену в России и оккупированном Крыму. Еще 276 человек захватили контролируемые Россией вооруженные формирования на территории оккупированного Донбасса.

Правозащитница напомнила, что участники Крымской платформы поддержали территориальную целостность Украины и осудили оккупацию и милитаризацию Крыма, нарушение прав людей в регионе. Поэтому Украина имеет международную поддержку и должна быть активной, чтобы освободить всех незаконно плененных граждан.

Акция возле Офиса президента / Фото Валентины Полищук, 24 канал

"Расстрел" и мешки на головах

Во время акции устроили красноречивый перформанс на фоне карты Украины с "оторванными" окровавленными территориями Донецкой, Луганской областей и Крыма. Шестеро женщин и мужчин надели на голову мешки, что стало символом заключения, и зачитали имена граждан Украины, которых содержат в тюрьмах России. После речи всех участников "расстреляли" – таким образом подчеркнули, что узникам Кремля грозит смерть.

Возле ОП устроили акцию-перформанс: смотрите видео Zmina

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