Дипломатическая мобилизация: Сибига анонсировал "месяц давления на Россию"

Владимир Зеленский поставил четкие задачи для украинской дипломатии относительно месяца давления на Россию, чтобы максимально увеличить цену войны для агрессора и ограничить способность России производить средства террора.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство иностранных дел.

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Сибига высказался о необходимости давления на Россию

Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что этот месяц станет важным для Украины.

Месяц давления на агрессора. Месяц полной дипломатической мобилизации, полного задействования дипломатии с целью приближения справедливого и устойчивого мира для Украины,

– подчеркнул глава МИД.

Сибига отметил, что ключевой задачей является ограничение способности России производить средства террора. По его словам, сейчас дипломатическая система мобилизует все усилия накануне важных мероприятий. В частности это касается саммитов ЕС и НАТО, которые состоятся уже на следующей неделе.

Следующий месяц должен стать месяцем давления на Россию. Санкционного давления. Принятие новых санкционных пактов – как на уровне ЕС, так и на уровне национальных правительств. Если Путин и его приспешники дерзко отвергают мирные усилия, отвергают перемирие, отвергают все – они должны подвергнуться разрушительным экономическим ударам. Подчеркиваю – разрушительных,

– заявил министр иностранных дел.

Речь идет прежде всего о снижении потолка цены на российскую нефть, усилении вторичных санкций, закрытии путей обхода ограничений и доступа России к компонентам для оружия.

Напомним, с 24 по 26 июня в Гааге состоится саммит НАТО. Владимир Зеленский планирует присутствовать на встрече, однако окончательное решение будет принято накануне.