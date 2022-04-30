Месяц со времени победы украинцев на Севере – одной из самых больших в истории ВСУ
Источник:Сухопутные войска ВСУ
Прошел месяц с тех пор, как украинские защитники прогнали российских оккупантов с Севера страны. ВСУ полностью разбили планы Кремля захватить Киев.
Остатки оккупационных войск позорно скрылись из Киевской, Сумской и Черниговской областей. Чтобы скрыть свое сокрушительное поражение, минобороны России заявило, что у них будто бы никогда не было планов захватить украинскую столицу.
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Исполнился месяц с победы Украины на северном фронте
В Сухопутных войсках ВСУ рассказали, что именно 29 марта российские оккупанты начали бегство с Севера Украины. В свою очередь, в минобороны России заявили о "существенном сокращении активности на киевском направлении".
Это событие ознаменовало одну из крупнейших на сегодняшний день побед украинских военных, полностью разрушив планы Кремля касаемо войны в Украине. А также открыло миру настоящее лицо русской армии мародеров и насильников,
– заметили защитники.
Операцией по обороне Киева и Киевской области командовал генерал-полковник и командующий Сухопутными войсками ВСУ, Герой Украины Александр Сырский.
Бойцы ВСУ прогнали оккупантов с Севера / Фото Сухопутных войск ВСУ
Украинские защитники продолжают уничтожать захватчиков вместе с техникой
- С начала полномасштабного вторжения России в Украину оккупанты терпят сокрушительные потери. По состоянию на 29 апреля бойцы ВСУ ликвидировали не менее 23 тысяч захватчиков. Кроме того, украинские бойцы уничтожили тысячи единиц вражеской техники.
- Только 28 апреля защитникам удалось ликвидировать около 200 российских военных. Также они уничтожили 16 вражеских танков, 29 бронированных машин, 4 артиллерийские системы, 1 средство ПВО, 2 самолета, 7 автомобилей и 14 беспилотников.
- Морские пехотинцы также продолжают ликвидировать врагов всеми способами. Они обнародовали видео, на котором видно, как защитники 29 апреля филигранно уничтожили две боевые машины захватчиков.
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