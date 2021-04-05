В Москве могут закрыть Национальный культурный центр Украины. Таким образом Кремль может отомстить за санкции Совета нацбезопасности и обороны против контрабандистов, в частности, против компании "Россотрудничество".

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на одном из российских телеканалов. Также он подчеркнул, что скоро из-за санкций между Россией и Украиной будут такие взаимоотношения, что для новых ограничений "места не останется".

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Песков о возможности закрытия центра

Пресс-секретарь Путина намекнул, что в ответ от Кремля можно ожидать закрытия Центра культуры Украины в Москве.

Принцип взаимности никто не отменял. Российская сторона будет реагировать так, чтобы это как нельзя лучше совпадало с нашими собственными интересами,

– объяснил он.

Что известно о "Россотрудничестве"

Представительство "Российский центр науки и культуры" было филиалом российского государственного агентства "Россотрудничество". Центр основали соглашением между украинским и российским правительством в 1998 году. Украина ратифицировала документ в 1999 году.

В 2016 году Европейский парламент признал Российский центр культуры и науки совместно с российским агентством "Россотрудничество" пропагандистской структурой.

Санкции СНБО в апреле 2021 года: главное

На заседании СНБО 2 апреля приняли решение о введении санкций против топовых контрабандистов.

В список попали 68 предприятий, а также 11 российских компаний.

После заседания десятки таможенников не допустили к работе.

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