На месте боя под Крутами почтили погибших героев: впечатляющие фото

В День памяти Героев Крут на месте легендарного боя в Черниговской области почтили павших. В то же время говорили о необходимости консолидации ради сопротивления внешнему врагу, как и более 100 лет назад.

Об этом сказал представитель Украинского института национальной памяти на Черниговщине Сергей Бутко.

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Лейтмотивом выступлений и официальных лиц – представителей органов государственной власти, и политических деятелей были слова о необходимости консолидации для сопротивления внешнему врагу, как и более 100 лет назад,

– сообщил он.

Кроме этого, выступающие вспоминали не менее коварных внутренних врагов, таких как коррупция, равнодушие людей, которые считают, что защита Украины – это не их война и ее можно где-то пересидеть.

Чествование памяти Героев Крут

Сценарий мероприятия включал:

художественную патриотическую композицию,

возложение цветов к памятнику,

заупокойную литию,

минуту молчания,

военный салют

торжественный марш служащих и курсантов военных учебных заведений.

По моему личному мнению, в этом году чествование памяти Героев Крут прошло как-то организованнее, люди были более собраны и каких-то политических спектаклей не было,

– подчеркнул Сергей Бутко.

Наконец он добавил, что память Героев Крут на месте боя почтили более тысячи человек.

На месте боя под Крутами почтили погибших героев / Фото Черниговской ОГА

Бой под Крутами: что об этом известно

Бой под Крутами стал символом героизма молодежи в борьбе за независимость Украины.

У железнодорожной станции Круты 29 января 1918 года около 400 курсантов и студентов сдержали наступление на Киев почти 6-тысячной армии большевиков. Бой длился более 5 часов.

Украинцы потеряли от 80 до 100 Героев, 27 юношей попали в плен. Их пытали, а потом казнили. Тем не менее, потери большевиков были значительно больше – около нескольких сотен.

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