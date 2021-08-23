На месте памятника Ленину: в Донецкой области подняли украинский флаг

В прифронтовом селе Гранитное в Донецкой области на месте памятника Ленину установили флагшток и подняли национальный флаг Украины. Это сделали ко Дню Флага.

Село расположено в Волновахском районе. Об этом сообщил активист Роман Доник.

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Практически линия фронта. На этом месте стоял памятник маньяку-убийце Ульянову-Ленину,

– отметил активист

Он обнародовал фото Государственного флага, что развевается на флагштоке, установленном на высоком постаменте.

К постаменту ведут лестницы, украшенные гербом Украины.



Флаг в прифронтовом селе / Фото Романа Доника

На Луганщине запустили огромный флаг

Украинские военные напомнили жителям оккупированных территорий о Дне Флага. В Луганской области запустили огромный сине-желтый флаг. Он летел над оккупированным Донбассом на шариках.

День Флага в Украине отмечают 23 августа. Признание знамени состоялось еще во времена Центральной Рады в 1918 году. Однако только в 1991 году президиум Верховной Рады юридически закрепил за сине-желтым статус официального флага государства.