На месте взрыва газа в Запорожье ищут пострадавших: видео с места происшествия

Взрыв, прогремевший 28 января в одной из квартир Запорожья, унес жизнь 1 человека. Спасатели продолжают расчищать завалы, ища возможных пострадавших или жертв.

Как сообщили в ГСЧС, всего удалось эвакуировать 15 жителей дома.

Важно В Запорожье в многоквартирном доме произошел взрыв, есть жертва

Какая сейчас ситуация на месте взрыва

На месте трагедии развернули мобильный пункт обогрева. Также работают 2 психолога службы спасения. Между тем спасатели ГСЧС непрерывно проводят поисковые работы по выявлению возможных пострадавших и разборке разрушенных конструкций.

Всего к ликвидации последствий происшествия привлекли 88 человек и 26 единиц техники, из них от ГСЧС – 40 спасателей и 10 единиц техники. Свои усилия также объединили правоохранители и местные власти, в частности:

Нацполиция организовала охрану общественной безопасности и недопущение мародерства;

а местные органы власти оказывают помощь пострадавшим жителям и решают вопрос о временном расселении.

Спасатели ликвидируют последствия взрыва в жилом доме: смотрите видео

Что известно о взрыве в Запорожье