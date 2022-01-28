На месте взрыва газа в Запорожье ищут пострадавших: видео с места происшествия

28 января 2022 , 08:35
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ГСЧС

Взрыв, прогремевший 28 января в одной из квартир Запорожья, унес жизнь 1 человека. Спасатели продолжают расчищать завалы, ища возможных пострадавших или жертв.

Как сообщили в ГСЧС, всего удалось эвакуировать 15 жителей дома.

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Какая сейчас ситуация на месте взрыва

На месте трагедии развернули мобильный пункт обогрева. Также работают 2 психолога службы спасения. Между тем спасатели ГСЧС непрерывно проводят поисковые работы по выявлению возможных пострадавших и разборке разрушенных конструкций.

Всего к ликвидации последствий происшествия привлекли 88 человек и 26 единиц техники, из них от ГСЧС – 40 спасателей и 10 единиц техники. Свои усилия также объединили правоохранители и местные власти, в частности:

  • Нацполиция организовала охрану общественной безопасности и недопущение мародерства;
  • а местные органы власти оказывают помощь пострадавшим жителям и решают вопрос о временном расселении.

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Что известно о взрыве в Запорожье

  • 28 января в 04:04 в Запорожье в четырехэтажном жилом доме на втором этаже в квартире произошел взрыв газа. К счастью, он не вызвал пожар.
  • В то же время разрушениям подверглись 7 квартир. В результате взрыва погиб 1 человек и пострадали 2 человека.
Автор: Альона Захарова