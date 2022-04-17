Местные в Токмаке помогли ВСУ точно попасть по оккупантам, грузившим боеприпасы

Местное население, даже в оккупации, помогает украинской армии. Так случилось и в Токмаке, где неизвестные патриоты сообщили об оккупантах и их вооружении, наведя на них удар артиллерии.

В сети есть немало способов сообщить об оккупантах. Один из них с помощью чат-бота от фонда "Вернись живым". Именно через него и передали информацию о российских захватчиках в Токмаке.

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При этом эти люди не только передали информацию, но и успешно скорректировали огонь по ним. Как следствие, весь личный состав россиян, разгружавших 10 вагонов с боеприпасами, ликвидирован.

"Спасибо украинцам, продолжающим борьбу, имеющим смелость выходить на акции протеста во временно оккупированных городах и приобщающихся к движению сопротивления", – говорится в сообщении фонда.

Там также напомнили, что если вы увидели вблизи собственного дома скопление врага и его техники — зафиксируйте точные дату и время, попытайтесь посчитать количество будущего металлолома и передайте координаты специалистам по ссылке.

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