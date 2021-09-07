Местные власти могли организовать "Лас-Вегас", – Куницкий о праздновании хасидов в Умани

В Умани хасиды-паломники должны заплатить туристические сборы. Однако есть немало замечаний относительно организации и условий празднования, за которые платят иностранцы.

Об этом в эфире 24 канала рассказал Александр Куницкий – сопредседатель группы по межпарламентским связям с Израилем и депутат от "Слуги народа". По его словам, хасиды не отказываются платить туристический сбор несмотря на неправильную организацию празднования. Хасиды готовы платить туда, куда скажут местные власти. Однако происходило в городе это по-разному.

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Сколько и за что платят хасиды

"Местные жители мне сообщали, что муниципальная стража ходила по квартирам. Какие-то представители местной власти собирали туристический сбор", – рассказал депутат.

Куницкий считает, что туристический сбор в 2021 году для хасидов является огромным. Он составляет 300 гривен в сутки.

"За 300 гривен каждому хасиду должны предоставлять личный мусорный бак, чтобы не было этой хаотичной свалки", – уверен депутат.

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Люди возмущены улицей Пушкина для хасидов

Куницкий считает, что есть немало возмущений от общества – якобы за деньги, которые платят хасиды, можно давным-давно обустроить улицу Пушкина.

Местные власти могут организовать просто "Лас-Вегас" для жителей города Умань. Огромные деньги поступают в бюджет. У меня много вопросов, как их тратят,

– подчеркнул депутат.

По мнению Куницкого, хасиды "празднуют по сути на стройке, потому что иначе улицу Пушкина не назовешь". На улице Пушкина, по словам депутата, – хаотичное и неорганизованное строительство.

Есть ли прогресс в условиях празднования

На улице Пушкина в Умани расположены еврейская синагога и отель "Шаарей Цион", а также неподалеку есть могила хасидского праведника.

Депутат заметил, что в течение нескольких лет в Умани только появляются неогороженные новостройки.

Люди буквально ходят по стройке. В любой момент на них упадет камень, что угодно,

– отметил Куницкий.

По мнению депутата, условия празднования должна была регулировать местная власть. Ведь из года в год в Умани фиксируют большое количество нелегальных видов жилья, где размещают хасидов. Это обычно гостиницы и дома, которые не сданы в эксплуатацию или сданы с нарушением.

Александр Куницкий о праздновании хасидов в Умани: смотрите видео

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