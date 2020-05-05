Местные элиты против центральной власти: какие последствия ощутит Украина

Из-за преждевременного выхода из карантина нешуточный скандал разгорелся в Черкассах. Пока коллеги из мэрии поддерживают Анатолия Бондаренко, представители ОГА пошли в суд. Почему случилось так, что местные власти пошли вопреки центральной – читайте дальше.

Как это может повлиять на дальнейшую политическую жизнь страны – выясняли журналисты 24 канала.

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Накануне местные власти Черкасс во главе с мэром решили самовольно ослаблять карантин, не дождавшись распоряжения правительства. Позволили открыть магазины непродовольственных товаров, парикмахерские, летние площадки ресторанов.

Мэра Анатолия Бондаренко вызвали на допрос, однако его пришлось перенести в связи с тем же карантином. В комментарии 24 каналу Бондаренко заявил, что и не рассчитывал, что все заработает с 1 мая.

Нельзя сразу открыть магазины, рынки, торговлю сельскохозяйственной продукцией, потому что прежде всего эта продукция должна быть. Подготовятся и будут спокойно работать с соблюдением всех норм где-то с 12 мая,

– пояснил он.

Коллеги Бондаренко – мэры Ивано-Франковска и Львова – уже выразили публичную поддержку. Мол, правительство должно делегировать городам больше самостоятельности.

А вот Черкасская облгосадминистрация как представитель президента будет судиться с мэрией и называет ситуацию стартом кампании к местным выборам.

"Общество раскололось и это самая большая опасность. На самом деле некоторые политики, политиканы пытаются завоевать политические дивиденды на расколе общества и мобилизовать свой электорат", – подчеркнул Роман Бондарь глава Черкасской ОГА.

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Ослабили карантин также в Мукачево на Закарпатье. В Днепре прибегли к хитрости – нашли лазейки в постановлении Кабмина. Впрочем признают, что решение об ослаблении ограничений принимается только центральной властью. Об этом напомнил и министр здравоохранения.

Ослабление карантина в Украине / Инфографика 24 канала

Подготовкой к местным выборам ситуацию называют и эксперты. Мол, инцидент с рестораном "Велюр" слуги народа Николая Тищенко и стихийные протесты против карантина из-за пустых холодильников дали местным элитам повод заявить о себе и заработать очки для предстоящей гонки.

Справка. Местные выборы в Украине должны состояться 25 октября 2020 года. На них будут выбирать глав и депутатов советов в большинстве населенных пунктов Украины, а также членов областных советов. Участие смогут принять только те населенные пункты, которые сформировали органы местного самоуправления.

И грех их было не заработать, ведь именно мэры городов первыми громко задали вопрос: почему "Эпицентрам" с "Велюром" можно, а представителям малого бизнеса, которые существуют без связей и взяток – нет.

Маловероятно, что "Слуга народа" там победит. Учитывая уровень организации на местах правящей партии, сложно говорить, что центральная власть в Киеве сохранит такое влияние на регионы,

– считает политолог Тарас Семенюк.

По мнению его коллеги Олега Саакяна, местные элиты будут делать ставку на своих местных представителей. То есть объединяться между собой, а не заигрывать с единым брендом "Слуги народа", под которым до этого думали провести своих представителей.

На фоне борьбы с коронавирусом местной власти удалось укрепили свои позиции. Прогнозируют, что это может отразиться и на рейтингах действующей власти.

"Критического влияния эта ситуация на рейтинги именно Зеленского пока не будет иметь. Она будет есть рейтинги власти в целом, но прежде всего – правительства. Во-вторых, бить уже рикошетом по рейтингам Зеленского", – считает Саакян.

Несмотря на негативные последствия для имиджа, эксперты считают, что уладить ситуацию с местными властями центральной власти еще можно. Главное – наладить четкую коммуникацию и напомнить, что децентрализация не означает автономию.

А пока в СМИ начали появляться сообщения о том, что сами мэры задумались о создании своей партии уже для выхода в большую политику.