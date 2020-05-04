Місцеві еліти проти центральної влади: які наслідки відчує Україна

Через передчасний вихід з карантину неабиякий скандал розгорівся у Черкасах. Поки колеги з мерії підтримують Анатолія Бондаренка, представники ОДА пішли у суд. Чому сталося так, що місцева влада пішла всупереч центральній – читайте далі.

Як це може вплинути на подальше політичне життя країни – з'ясовували журналісти 24 каналу.

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Напередодні місцева влада Черкас на чолі з мером вирішила самовільно послаблювати карантин, не дочекавшись розпорядження уряду. Дозволили відкрити магазини непродовольчих товарів, перукарні, літні майданчики ресторанів.

Мера Анатолія Бондаренка викликали на допит, проте його доволося перенести у зв'язку з тим же карантином. У коментарі 24 каналу Бондаренко заявив, що і не розраховував, що все запрацює з 1 травня.

Не можна одразу відкрити магазини, ринки, торгівлю сільськогосподарською продукцією, бо насамперед ця продукція повинна бути. Підготуються і будуть спокійно працювати з дотриманням всіх норм десь з 12 травня,

– пояснив він.

Колеги Бондаренка – міські голови Івано-Франківська і Львова – уже висловили публічну підтримку. Мовляв, уряд має делегувати містам більше самостійності.

А от Черкаська облдержадміністрація як представник президента позивається до мерії та називає ситуацію стартом кампанії до місцевих виборів.

"Суспільство розкололось і це найбільша небезпека. Насправді деякі політики, політикани, намагаються завоювати політичні дивіденди на розколі суспільства і мобілізувати свій електорат", – наголосив Роман Бондар очільник Черкаської ОДА.

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Послабили карантин також у Мукачево на Закарпатті. У Дніпрі вдались до хитрощів – відшукали шпарини у постанові Кабміну. Утім визнають, що рішення про послаблення обмежень ухвалюється лише центральною владою. Про це нагадав і міністр охорони здоров'я.



Послаблення карантину в Україні / Інфографіка 24 каналу

Підготовкою до місцевих виборів ситуацію називають і експерти. Мовляв, інцидент з рестораном "Велюр" слуги народу Миколи Тищенка і стихійні протести проти карантину через порожні холодильники дали місцевим елітам привід заявити про себе і заробити очки для майбутніх перегонів.

Довідка. Місцеві вибори в Україні повинні відбутись 25 жовтня 2020 року. На них обиратимуть голів та депутатів рад більшості населених пунктів України, а також членів обласних рад. Участь зможуть взяти лише ті населені пункти, які сформували органи місцевого самоврядування.

Та й гріх їх було не заробити, адже саме мери міст першими гучно поставили питання: чому "Епіцентрам" з "Велюрами" можна, а представникам малого бізнесу, які існують без зв'язків і хабарів – ні.

Малоймовірно, що "Слуга народу" там переможе. Зважаючи на рівень організації на місцях правлячої партії, складно говорити, що центральна влада в Києві збереже такий вплив на регіони,

– вважає політолог Тарас Семенюк.

На думку його колеги Олега Саакяна, місцеві еліти робитимуть ставку на своїх місцевих представників. Тобто гуртуватимуться між собою, а не заграватимуть з єдиним брендом "Слуги народу", під яким до цього думали провести своїх представників.

На фоні боротьби з коронавірусом місцевій владі вдалося зміцнили свої позиції. Прогнозують, що це може відбитися і на рейтингах чинної влади.

"Критичного впливу ця ситуація на рейтинги саме Зеленського поки не буде мати. Вона буде їсти рейтинги влади в цілому, а насамперед – уряду. По-друге, битиме вже рикошетом по рейтингах Зеленського", – вважає Саакян.

Попри негативні наслідки для іміджу, експерти вважають, що залагодити ситуацію з місцевою владою центральній владі ще можна. Головне – налагодити чітку комунікацію і нагадати, що децентралізація не означає автономію.

А поки у ЗМІ почали з'являтися повідомлення про те, що самі ж мери задумались про створення своєї партії вже для виходу у велику політику.