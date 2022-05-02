Место агрессора – в изоляторе: Рада планирует призвать Конгресс признать Россию спонсором терроризма

Руслан Стефанчук заявил, что Верховная Рада намерена обратиться в Палату представителей и Сенат Конгресса США о признании России государством-спонсором терроризма.

Спикер отметил, что соответствующий проект постановления уже зарегистрирован в украинском парламенте. Об этом народный депутат сообщил на своей странице в социальных сетях в понедельник, 2 мая.

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Руслан Стефанчук подчеркнул, что доказательств соответствия России этому статусу более чем достаточно:

зверства в Ирпене, Буче, Мариуполе и других городах Украины;

использование запрещенного оружия, в том числе химического;

захват в заложники мирного населения;

постоянный ядерный террор;

поддержка террористов на оккупированном Донбассе;

отравление семьи Скрипалей;

сбитие малайзийского авиалайнера;

это далеко не весь перечень.

С годами зло только набирает обороты. История тому доказательство. Так что нельзя медлить – надо действовать. Место России – в изоляторе: мы должны отделить террористов от цивилизованного мира всеми возможными методами,

– подчеркнул глава ВРУ.

По словам народного депутата, признание России государством-спонсором терроризма позволит усилить международные ограничительные меры против нее и консолидировать мир вокруг Украины.

Верховная Рада призывает США ввести санкции против правительственных и деловых кругов, политсил России, поддерживающих войну. Парламент и весь украинский народ рассчитывает на поддержку, добавил он.

Признание России спонсором терроризма

Владимир Зеленский неоднократно с начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины призвал международное сообщество признать агрессора государством-террористом.

Верховная Рада 14 апреля приняла закон о признании России государством-террористом. Через две недели, а именно 29 апреля документ отправили на подпись украинскому президенту.

Нед Прайс говорил в апреле, что Госдеп намерен рассмотреть "все потенциальные варианты" для привлечения России к ответственности, в частности, признание ее государством-спонсором терроризма.

Список государств-спонсоров терроризма составляет Государственный департамент. В списке 4 страны: Сирия, Иран, КНДР и Куба. Он позволяет наложить дополнительные санкции.

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