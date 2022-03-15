Место пребывания Овсянниковой до сих пор неизвестно: с ней не могут связаться более 12 часов

Место пребывания работницы российского "Первого канала" Марины Овсянниковой до сих пор неизвестно. Адвокат журналистки не знает, где находится его подзащитная.

Следственный комитет России уже начал проверку в отношении Овсянниковой. По состоянию на утро 15 марта никто не знает, где находится женщина.

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Овсянникова не выходила на связь более 12 часов.

Заметим, редактор российского пропагандистского телеканала ворвалась в эфир с антивоенным плакатом. После этого ее задержали. Однако не все украинцы верят в искренность Овсянниковой. Ведь журналистка считает, что украинцы и россияне "братский народ" и им надо помириться.

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