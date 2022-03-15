Слідчий комітет Росії вже розпочав перевірку щодо Овсяннікової. Станом на ранок 15 березня ніхто не знає, де перебуває жінка.

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Овсяннікова не виходила на зв'язок понад 12 годин.

Зауважимо, редакторка пропагандистського російського телеканалу увірвалася в ефір з антивоєнним плакатом. Після цього її затримали. Однак не всі українці вірять у щирість Овсяннікової. Адже журналістка вважає, що українці та росіяни "братній народ" і їм треба помиритися.

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