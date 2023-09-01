Метинвест Ахметова начал поставки ВСУ стальных "ловцов ланцетов", которые спасают бронетехнику

Группа Метинвест в рамках инициативы Стальной Фронт Рината Ахметова наладила серийное производство инженерных сооружений, выполняющих роль "ловцов ланцетов". Такие конструкции защищают дорогостоящую военную технику ВСУ от атак дронов противника.

На данный момент Метинвест бесплатно передал ВСУ 32 сооружения-укрытия, которые активно используются на самых горячих участках фронта.

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"Сталь Метинвеста спасает и защищает. Это главная идея, на которую мы опираемся в своей работе, запуская в производство ту или иную модель продукции, помогающей ВСУ. С начала войны это были бронежилеты, потом стальные укрытия, дополнительное бронирование, макеты военной техники, а теперь – стальные "ловцы ланцетов" для техники. Все знают, что наш враг коварен, поэтому Метинвест поставил себе задачу — помочь нивелировать его козыри", – отметил Александр Мироненко, операционный директор Группы Метинвест.

Как "ловец ланцетов" спасает жизнь воинов и технику ВСУ

Он добавил, что, в частности, враг активно использует ланцеты и другие дроны-камикадзе, которые стали проблемой для техники ВСУ.

Теперь мы можем радоваться каждый раз, когда наш "ловец ланцетов" спасает жизни воинов и дорогостоящую технику от атак противника. Мы уверены, что весь ответственный украинский бизнес должен следовать подобным инициативам, которые помогают ВСУ. Только объединив силы мы победим,

– подчеркнул Александр Мироненко.

Инженерные сооружения производятся в тесном взаимодействии со специалистами ВСУ, учитывая потребности фронта. Стальные "ловцы ланцетов" должны быть максимально универсальными, чтобы их могли использовать для маскировки и защиты большинства моделей техники на боевых позициях – самоходных артиллерийских установок, танков, автомобильной техники для перевозки личного состава.



Техника ВСУ, которую спас "ловец ланцетов" / Фото Метинвеста

"При использовании первых образцов на фронте "ловцы ланцетов" показали себя как надежный элемент защиты, который останавливает вражеские дроны, в частности опасные ланцеты, и бережет технику", – рассказали в Метинвесте.

Характеристики "ловца ланцетов"

"Ловец ланцетов" – очень мобильное сооружение, требующее минимум усилий для установки на передовой позиции без использования дополнительного оборудования. Кроме быстрой и легкой сборки, сооружение также отличается высокой ремонтопригодностью. После выполнения своего назначения "ловец ланцетов" можно легко восстановить.

Вес одного передвижного укрытия длиной 10 метров, шириной и высотой по 5 метров –около тонны. Сооружение состоит из стального каркаса и натянутой поверх него сетки-рабицы с камуфляжными элементами. Метинвест может изготавливать до пяти "ловцов ланцетов" в неделю.

Отметим, что Метинвест с первых дней полномасштабного вторжения перевел производство на военные рельсы и системно помогает защитникам, а также вооружает украинскую армию. За полтора года военной агрессии компания в рамках инициативы Стальной Фронт Рината Ахметова уже направила на поддержку защитников 2 миллиарда гривен.

В частности, это изготовленные на собственных мощностях и приобретенные 150 000 бронежилетов, более 200 мобильных укрытий-"криївок", 250 моделей военной техники, а также тысячи единиц дронов и тепловизоров, автомобили, средства связи и другое военное оборудование, которое закупается и бесплатно передается подразделениям Сил обороны Украины.