Почти 15 миллиардов гривен: Метинвест Ахметова отчитался о направлениях уплаты налогов

Компания Метинвест Рината Ахметова, с учетом ассоциированных компаний и совместных предприятий, в 2023 году перечислила в бюджеты всех уровней в Украине 14,6 миллиарда гривен налогов и сборов.

Об этом говорится в официальном отчете компании. О количестве и направлениях уплаты налогов рассказываем дальше.

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Среди самых больших по объему отчислений:

единый социальный взнос, составляющий 3,3 миллиарда гривен;

налог на прибыль – 3,2 миллиарда гривен;

налог на доходы физических лиц – более 3 миллиардов гривен.

Украинские предприятия Метинвеста в прошлом году увеличили плату за землю почти на 10% в сравнении с 2022 годом – до 1,2 миллиарда гривен. Также выросли выплаты экологического налога – до 608 миллионов гривен. Весомым источником наполнения государственного и местных бюджетов Украины в 2023 году стала плата за пользование недрами в размере 2,2 миллиарда гривен.

Мы пережили еще один тяжелый год войны. Несмотря на проблемы с загрузкой активов и морскую блокаду, несмотря на потерю контроля над активами в Мариуполе, остановку АКХЗ и значительное снижение количества персонала из-за войны, Метинвест по-прежнему остается одним из крупнейших налогоплательщиков в Украине. Отказ от надлежащих компании по законодательству налоговых льгот позволил направить дополнительные средства на те направления, где это нужно больше всего,

– заявил генеральный директор Группы Метинвест Юрий Рыженков.

"Мы продолжаем поддерживать украинцев и армию на пути к победе и призываем каждый бизнес присоединиться и через налоги, донаты, помощь ВСУ и мирным жителям поддерживать Украину во время испытаний, которое мы все переживаем сейчас", – подчеркнул он.

Как известно, с начала полномасштабного вторжения Метинвест направил на помощь Украине уже 4,8 миллиарда гривен. Из этой суммы более 2,5 миллиарда гривен – помощь бойцам в рамках милитарной инициативы Стальной Фронт Рината Ахметова. Это делает компанию крупнейшим частным донором ВСУ.

Напомним, в 2022 году компания Метинвест уплатила в госбюджет более 20 миллиардов гривен налогов. Таких цифр удалось достичь благодаря работе утраченных гигантов "Азовсталь", ММК им. Ильича и Авдеевского коксохима.