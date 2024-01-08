С начала войны Метинвест выделил на помощь армии уже 2,5 миллиарда гривен, что делает его самым крупным частным донором ВСУ. Об этом пишет NV+The Economist.

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Издание указывает: компания наладила технологию производства спецстали для бронепластин – главных составляющих бронежилетов и щитов для обеспечения сторожевых машин ВСУ. Специалисты планируют оснастить броней 200 фронтовых машин.

Также компания передала бойцам более 330 специальных мобильных укрытий-"крыивок", изготовленных из стали, и изготовила более 250 единиц фальшивой артиллерии – макетов гаубиц и радарных установок. Бронетехнику ВСУ на фронте защищают 32 "ловца ланцетов", которые разработали специалисты Метинвеста.

Чтобы укрепить обороноспособность ВСУ, компания наладила системные поставки на фронт военной техники и оборудования. В частности, защитники получили:

более 1 500 дронов,

1 700 тепловизоров,

875 единиц коммуникационного оборудования,

более 520 автомобилей разного назначения.

Кроме того, специалисты компании производят капитальный ремонт автомобилей для армии.

Всего Метинвест изготовил или закупил за границей 150 тысяч бронежилетов, 25 тысяч шлемов и касок и 31,5 тысячи турникетов. Средства индивидуальной защиты получают военнослужащие Сил обороны Украины, спасатели, коммунальщики и волонтеры, работающие в опасных регионах: это делает компанию одним из крупнейших поставщиков амуниции в Украине,

– отмечает издание.

Кроме того, в рамках крупного проекта Метинвеста и его акционера Ахметова компания приступила к производству противоминных тралов для танков, которые помогают контрнаступлению. Также группа инвестировала 9,5 миллиона гривен в строительство Центра противоминной деятельности: там научат более 3 тысяч саперов разминировать территории.