Від початку війни Метінвест виділив на допомогу армії вже 2,5 мільярда гривень, що робить його найбільшим приватним донором ЗСУ. Про це пише NV + The Economist.
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Видання вказує: компанія налагодила технологію виробництва спецсталі для бронепластин – головних складників бронежилетів та щитів для убезпечення вартових машин ЗСУ. Фахівці планують оснастити бронею 200 фронтових машин.
Також компанія передала бійцям понад 330 спеціальних мобільних укриттів-"криївок", вироблених зі сталі, і виготовила понад 250 одиниць фальшивої артилерії – макетів гаубиць і радарних установок. Бронетехніку ЗСУ на фронті захищають 32 "ловці ланцетів", які розробили фахівці Метінвесту.
Щоб зміцнити обороноздатність ЗСУ, компанія налагодила системне постачання на фронт військової техніки й обладнання. Зокрема, оборонці отримали:
- понад 1 500 дронів,
- 1 700 тепловізорів,
- 875 одиниць комунікаційного обладнання,
- понад 520 автівок різного призначення.
Крім того, спеціалісти компанії проводять капітальний ремонт автомобілів для армії.
Всього Метінвест виготовив чи закупив за кордоном 150 тисяч бронежилетів, 25 тисяч шоломів і касок, та 31,5 тисячі турнікетів. Засоби індивідуального захисту отримують військовослужбовці Сил оборони України, рятувальники, комунальники та волонтери, які працюють у небезпечних регіонах: це робить компанію одним із найбільших постачальників амуніції в Україні,
– зазначає видання.
Крім того, у межах великого проєкту Метінвесту та її акціонера Ахметова компанія розпочала виробництво протимінних тралів для танків, що допомагають контрнаступу. Також група інвестувала 9,5 мільйона гривень у будівництво Центру протимінної діяльності: там навчать понад 3 тисячі саперів розміновувати території.