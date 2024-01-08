Від початку війни Метінвест виділив на допомогу армії вже 2,5 мільярда гривень, що робить його найбільшим приватним донором ЗСУ. Про це пише NV + The Economist.

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Видання вказує: компанія налагодила технологію виробництва спецсталі для бронепластин – головних складників бронежилетів та щитів для убезпечення вартових машин ЗСУ. Фахівці планують оснастити бронею 200 фронтових машин.

Також компанія передала бійцям понад 330 спеціальних мобільних укриттів-"криївок", вироблених зі сталі, і виготовила понад 250 одиниць фальшивої артилерії – макетів гаубиць і радарних установок. Бронетехніку ЗСУ на фронті захищають 32 "ловці ланцетів", які розробили фахівці Метінвесту.

Щоб зміцнити обороноздатність ЗСУ, компанія налагодила системне постачання на фронт військової техніки й обладнання. Зокрема, оборонці отримали:

понад 1 500 дронів,

1 700 тепловізорів,

875 одиниць комунікаційного обладнання,

понад 520 автівок різного призначення.

Крім того, спеціалісти компанії проводять капітальний ремонт автомобілів для армії.

Всього Метінвест виготовив чи закупив за кордоном 150 тисяч бронежилетів, 25 тисяч шоломів і касок, та 31,5 тисячі турнікетів. Засоби індивідуального захисту отримують військовослужбовці Сил оборони України, рятувальники, комунальники та волонтери, які працюють у небезпечних регіонах: це робить компанію одним із найбільших постачальників амуніції в Україні,

– зазначає видання.

Крім того, у межах великого проєкту Метінвесту та її акціонера Ахметова компанія розпочала виробництво протимінних тралів для танків, що допомагають контрнаступу. Також група інвестувала 9,5 мільйона гривень у будівництво Центру протимінної діяльності: там навчать понад 3 тисячі саперів розміновувати території.