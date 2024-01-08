Дроны, бронежилеты и противоминные тралы: Метинвест Ахметова стал крупнейшим частным донором ВСУ
Источник:NV
Компания Метинвест за время войны понесла огромные потери, но адаптировалась к новой реальности, наладила новые цепочки экспорта и перевела производство на военные рельсы, сформировав мощное оборонительное направление. Его компания развивает в рамках милитарной инициативы Стальной Фронт Рината Ахметова.
С начала войны Метинвест выделил на помощь армии уже 2,5 миллиарда гривен, что делает его самым крупным частным донором ВСУ. Об этом пишет NV+The Economist.
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Издание указывает: компания наладила технологию производства спецстали для бронепластин – главных составляющих бронежилетов и щитов для обеспечения сторожевых машин ВСУ. Специалисты планируют оснастить броней 200 фронтовых машин.
Также компания передала бойцам более 330 специальных мобильных укрытий-"крыивок", изготовленных из стали, и изготовила более 250 единиц фальшивой артиллерии – макетов гаубиц и радарных установок. Бронетехнику ВСУ на фронте защищают 32 "ловца ланцетов", которые разработали специалисты Метинвеста.
Чтобы укрепить обороноспособность ВСУ, компания наладила системные поставки на фронт военной техники и оборудования. В частности, защитники получили:
- более 1 500 дронов,
- 1 700 тепловизоров,
- 875 единиц коммуникационного оборудования,
- более 520 автомобилей разного назначения.
Кроме того, специалисты компании производят капитальный ремонт автомобилей для армии.
Всего Метинвест изготовил или закупил за границей 150 тысяч бронежилетов, 25 тысяч шлемов и касок и 31,5 тысячи турникетов. Средства индивидуальной защиты получают военнослужащие Сил обороны Украины, спасатели, коммунальщики и волонтеры, работающие в опасных регионах: это делает компанию одним из крупнейших поставщиков амуниции в Украине,
– отмечает издание.
Кроме того, в рамках крупного проекта Метинвеста и его акционера Ахметова компания приступила к производству противоминных тралов для танков, которые помогают контрнаступлению. Также группа инвестировала 9,5 миллиона гривен в строительство Центра противоминной деятельности: там научат более 3 тысяч саперов разминировать территории.