Метинвест Ахметова стал лидером среди частных компаний по донатам на оборону Украины

С 24 февраля 2022 года пожертвования Метинвеста Рината Ахметова достигли отметки в 3,3 миллиарда гривен. Параллельно Группа реализует ряд гуманитарных инициатив.

Информацию о донатах на оборону Украины от частных компаний за год полномасштабной войны опубликовало издание NV. Как вычислялся рейтинг, и какие частные компании вошли в топ, рассказываем дальше.

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Какие частные компании наиболее активно донатят в условиях войны

Наиболее щедрым донатором на ВСУ среди частных компаний стал Метинвест Рината Ахметова, чьи пожертвования составляют 3,3 миллиарда гривен. Рядом в списке оказались:

Roshen с общей суммой 1,8 миллиарда гривен,

Vodafone – 1,3 миллиарда гривен,

Кернел – 1,1 миллиарда гривен.

Как считался рейтинг

Издание NV направило запрос у 50 крупнейших по обороту частных компаний Украины, а также у 10 крупнейших IT-компаний с вопросом: сколько средств они направили на ВСУ и гуманитарные цели, связанные с войной? Ответ дали 47 компаний, остальные решили не раскрывать такую информацию, ссылаясь на конфиденциальность и безопасность. Итого эти компании задонатили на более чем 17 миллиардов гривен.

Другие инициативы Метинвест

Группа Метинвест активно помогает не только донатами. В частности: