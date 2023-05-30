Метинвест Ахметова стал лидером среди частных компаний по донатам на оборону Украины
Источник:NV
С 24 февраля 2022 года пожертвования Метинвеста Рината Ахметова достигли отметки в 3,3 миллиарда гривен. Параллельно Группа реализует ряд гуманитарных инициатив.
Информацию о донатах на оборону Украины от частных компаний за год полномасштабной войны опубликовало издание NV. Как вычислялся рейтинг, и какие частные компании вошли в топ, рассказываем дальше.
К теме Дома из металла: Метинвест представил проект восстановления Украины "Стальная мечта"
Какие частные компании наиболее активно донатят в условиях войны
Наиболее щедрым донатором на ВСУ среди частных компаний стал Метинвест Рината Ахметова, чьи пожертвования составляют 3,3 миллиарда гривен. Рядом в списке оказались:
- Roshen с общей суммой 1,8 миллиарда гривен,
- Vodafone – 1,3 миллиарда гривен,
- Кернел – 1,1 миллиарда гривен.
Как считался рейтинг
Издание NV направило запрос у 50 крупнейших по обороту частных компаний Украины, а также у 10 крупнейших IT-компаний с вопросом: сколько средств они направили на ВСУ и гуманитарные цели, связанные с войной? Ответ дали 47 компаний, остальные решили не раскрывать такую информацию, ссылаясь на конфиденциальность и безопасность. Итого эти компании задонатили на более чем 17 миллиардов гривен.
Другие инициативы Метинвест
Группа Метинвест активно помогает не только донатами. В частности:
- за первые 11 месяцев вторжения компания передала на нужды армии более 100 капсул, 25 000 касок и 150 000 бронежилетов из собственной бронированной стали;
- как социально ответственный бизнес компания направила на реализацию проекта реконструкции дома в Запорожье 50 миллионов гривен;
- группа реализует гуманитарную инициативу "Спасаем жизнь". В рамках проекта около 500 тысяч человек получили товары первой необходимости, а больницы Запорожья, Кривого Рога, Авдеевки и Каменского – медикаменты и оборудование почти на 250 000 евро;
- совместно с Protez Hub Метинвест инициировал процедуру протезирования и лечение на разных стадиях проходят 47 человек, перенесших ампутации конечностей, из них 12 уже получили протезы стоимостью до 30 тысяч евро.