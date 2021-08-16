Меткомбинат Коломойского в Огайо сожгли, – СМИ

Металлургический комбинат в Огайо уничтожили в результате поджога. Важно, что предприятие принадлежит украинскому олигарху Игорю Коломойскому.

Пожар был еще на прошлой неделе. Брайан Бонерт из офиса начальника пожарной службы считает, что подожгли комбинат намеренно.

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Журналист Сергей Лещенко отметил, что пожар вспыхнул всего через 2 дня после того, как прокуратура Огайо приняла решение о масштабных экологических действиях против фабрики. Там обнаружили горы токсичных отходов, стекавших в реку.

Источники, знакомые с расследованием, рассказали, что в здании было отключено электричество. Кроме того, молнии в ту ночь тоже не было.

Что этому предшествовало