Меткомбинат Коломойского в Огайо сожгли, – СМИ
16 августа 2021 , 20:26Читати новину українською
Источник:твиттер Michael Sallah
Металлургический комбинат в Огайо уничтожили в результате поджога. Важно, что предприятие принадлежит украинскому олигарху Игорю Коломойскому.
Пожар был еще на прошлой неделе. Брайан Бонерт из офиса начальника пожарной службы считает, что подожгли комбинат намеренно.
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Журналист Сергей Лещенко отметил, что пожар вспыхнул всего через 2 дня после того, как прокуратура Огайо приняла решение о масштабных экологических действиях против фабрики. Там обнаружили горы токсичных отходов, стекавших в реку.
Источники, знакомые с расследованием, рассказали, что в здании было отключено электричество. Кроме того, молнии в ту ночь тоже не было.
Что этому предшествовало
- В апреле 2021 года американское издание Pittsburgh Post-Gazette обнародовало детальное расследование в отношении Коломойского. В нем говорилось, что олигарх тайно приобрел десяток других сталелитейных заводов в небольших городах от Огайо до Техаса.
- 5 марта 2021 года США наложили санкции на Коломойского. Его лишили права на въезд в Америку за действия, которые подорвали "веру украинского общества в демократические институты" в Украине.
- Госсекретарь США Энтони Блинкен обвинил Коломойского в попытках подорвать демократию в Украине.
- В Госдепе отметили, что основанием для санкций стала деятельность Коломойского на посту главы Днепропетровской области в 2014 – 2015 годах.
- Утверждают, что олигарх причастен к значительной коррупции.