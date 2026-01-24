Из-за дефицита электроэнергии в метро Киева есть изменения в движении поездов и не работал фуникулер
- Из-за дефицита электроэнергии после обстрела в Киеве временно изменено движение поездов на "красной" и "зеленой" линиях метро, а некоторые станции закрыты.
- Движение фуникулера было приостановлено из-за отсутствия электроснабжения, но его восстановили в 07:57.
В ночь на 24 января Россия в очередной раз атаковала Киев. Из-за дефицита электроэнергии после ночного массового обстрела на "красной" линии метро есть временные изменения движения поездов.
Кроме этого, не работал фуникулер. Об этом сообщает Kyiv Metro Alerts и Киевпастранс.
Как курсирует метро в Киеве?
Сейчас поезда курсируют между станциями:
- "Академгородок" – "Арсенальная" – интервал 7-9 минут;
- "Дарница" – "Левобережная" – "Арсенальная" – интервал 12 минут.
Тогда как станции "Лесная", "Черниговская", "Гидропарк" и "Днепр" закрыты.
Отмечается, что "зеленая" линия также работает с изменениями, поезда курсируют между станциями "Сырец" – "Выдубичи" и "Осокорки" – "Красный хутор". Изменения связаны с повреждением ограждения в результате ночного обстрела столицы.
Движение поездов осуществляется по диспетчерскому регулированию, то есть в ручном режиме. Количество поездов на линии определяют в соответствии с имеющимися мощностями электроэнергии в энергосистеме оператора.
Пассажиров просят с пониманием отнестись к ситуации и учитывать изменения при планировании поездок. О возобновлении работы метрополитена в обычном режиме сообщат дополнительно.
Кроме этого, временно было приостановлено движение фуникулера. Это также случилось из-за отсутствия электроснабжения. Движение удалось восстановить в 07:57.
Атака на Киев: коротко о главном
В Киеве ночью 24 января объявили воздушную тревогу из-за атаки вражеских БпЛА. Также враг применил баллистику. В столице слышны взрывы и работа ПВО.
Во время массированной атаки на Киев 24 января погиб человек, еще несколько человек пострадали. В результате атаки в разных районах города зафиксированы пожары, повреждения зданий и перебои с теплом и водой.