Из-за дефицита электроэнергии в метро Киева есть изменения в движении поездов и не работал фуникулер

В ночь на 24 января Россия в очередной раз атаковала Киев. Из-за дефицита электроэнергии после ночного массового обстрела на "красной" линии метро есть временные изменения движения поездов.

Кроме этого, не работал фуникулер. Об этом сообщает Kyiv Metro Alerts и Киевпастранс.

Как курсирует метро в Киеве?

Сейчас поезда курсируют между станциями:

"Академгородок" – "Арсенальная" – интервал 7-9 минут;

"Дарница" – "Левобережная" – "Арсенальная" – интервал 12 минут.

Тогда как станции "Лесная", "Черниговская", "Гидропарк" и "Днепр" закрыты.

Отмечается, что "зеленая" линия также работает с изменениями, поезда курсируют между станциями "Сырец" – "Выдубичи" и "Осокорки" – "Красный хутор". Изменения связаны с повреждением ограждения в результате ночного обстрела столицы.

Движение поездов осуществляется по диспетчерскому регулированию, то есть в ручном режиме. Количество поездов на линии определяют в соответствии с имеющимися мощностями электроэнергии в энергосистеме оператора.

Пассажиров просят с пониманием отнестись к ситуации и учитывать изменения при планировании поездок. О возобновлении работы метрополитена в обычном режиме сообщат дополнительно.

Кроме этого, временно было приостановлено движение фуникулера. Это также случилось из-за отсутствия электроснабжения. Движение удалось восстановить в 07:57.

Атака на Киев: коротко о главном