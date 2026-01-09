В Киеве изменили движение поездов "красной линии" метро в результате обстрела
- Атака России на Киев 8 января привела к изменениям в движении поездов на "красной линии" метро из-за проблем с электропитанием.
- Поезда курсируют между станциями "Академгородок" и "Арсенальная", а между "Днепр" и "Лесная" – движение приостановлено.
Атака России на Киев 8 января привела к сложной энергетической ситуации. Поезда "красной линии" метро временно не курсируют между частями станций.
Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на КГГА.
Какие изменения в движении столичного метро?
Как сообщили в КГГА, 8 января в киевском метро поезда на "красной линии" движутся с изменениями.
По состоянию на 05:30 поезда курсируют между станциями "Академгородок" и "Арсенальная". Интервал составляет 4 минуты 40 секунд – 5 минут.
В то же время движение поездов на открытом участке между станциями "Днепр" и "Лесная" приостановлено. Причиной стало отсутствие электропитания в результате российской атаки.
Отмечается, что на "синей" и "зеленой" линиях метро поезда курсируют в штатном режиме, без изменений.
Обратите внимание! Об обновлении об изменениях в движении можно узнать на станциях, а также через официальные страницы КГГА и метрополитена.
Какие последствия обстрела Киева?
Россия снова била по критической инфраструктуре и жилым домам столицы 8 января. В результате атаки известно о погибших, среди которых есть медик. Также пострадали более 10 человек, в том числе спасатели ГСЧС.
В большинстве районов города зафиксированы проблемы с электроснабжением, водой и отоплением.
Кроме того, от вражеских ударов пострадали 4 района Киевской области. Кое-где возникли возгорания частных домов. Пострадала семья с ребенком.