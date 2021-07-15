Метро на Виноградарь: первый тоннель между "Мостицкой" и" Сырцом" почти готов

В Киеве завершается строительство первого тоннеля между станциями метро "Мостицкая" и "Сырец". Осталось проложить около 140 метров.

Вскоре начнется строительство второго тоннеля. Метро на Виноградарь обещают пустить уже в этом году.

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Какие работы выполняют

Сейчас на открытых участках ветки метро на Виноградарь ведутся работы по перекладке инженерных сетей:

электричество,

канализация,

водопровод.

Продолжается устройство "стены в грунте", разработка котлованов и вывоз грунтов, другие сопутствующие строительные работы,

– сообщает пресс-служба Киевметростроя.

Как строят метро на Виноградарь: видео

Успеют ли в 2021 году

Ранее сайт 24 канала писал о том, что в Киевметрострой заявили, что не успеют достроить метро на Виноградарь в 2021 году. Но позже в предприятии опровергли эти слова.