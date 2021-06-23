Между Аваковым и Ермаком в очередной раз пробежала черная кошка, – Юрчишин

Между Арсеном Аваковым и Андреем Ермаком снова якобы возник конфликт. Это может быть причиной вероятного увольнения министра внутренних дел.

Об этом сообщил член антикоррупционного комитета парламента Ярослав Юрчишин. По его словам, Аваков может быть неудобным для Офиса Президента.

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"Есть информация, что черная кошка в очередной раз пробежала между руководителем Офиса Президента Андреем Ермаком и господином Аваковым", – сказал Юрчишин.

Он отметил, что такая информация появляется часто. Якобы, что на место Авакова будут ставить более послушного для ОП человека, менее самостоятельного и не такого ​​мощного.

Такая информация появляется периодически. На самом деле последние 2 недели она активно подживляется и вбрасывается,

– заявил член комитета.

Существует 2 причины такого "вброса", – Юрчишин

Как он отметил, такую ​​информацию "вбрасывают" в общество не просто так, может быть 2 причины:

тестируют, как на увольнение отреагирует общество и прежде всего депутаты;

как на увольнение отреагирует общество и прежде всего депутаты; дают возможность поговорить и отвлекают внимание от других существенных тем.

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Поддержат ли увольнение нардепы

Юрчишин отметил, что в "Слуге народа" есть более 10 человек, которые ориентируются на Авакова. Они вряд ли проголосуют за его увольнение, даже если Офис Президента попросит это сделать.

Есть ряд партнеров Авакова и в других фракциях, ведь он долго в политике,

– добавил Юрчишин.

По его словам, трудно прогнозировать, однако, если ОП будет настаивать, то большинству будет сложно не выполнить это желание.

"Это будет серьезное противостояние. Если Офис Президента решит это сделать – то и голоса найдутся", – подытожил Юрчишин.

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