Обострение отношений между Россией и Азербайджаном показало истинную сущность Путина

Вокруг сбитого Россией азербайджанского гражданского самолета разрастается конфликт. Россияне с непонятным упорством продолжают оскорблять Баку и лично президента Ильхама Алиева своим неадекватным поведением. Азербайджан решил ответить, чем вызвал истерику в Москве. Похоже, это еще не конец.

Борьба в медиа между Азербайджаном и Россией

Напомню, что после серии вбросов из России с целью дискредитации расследования у кого-то в Баку лопнуло терпение. Ряд азербайджанских СМИ получили разрешение отличиться на почве свободы слова. Об этом заявил Алексей Копытько, информирует 24 Канал.

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24 января канал "БакуТБ", который ранее был плотно интегрирован в дружбу с Россией, внезапно сделал сюжет, где грубо прошелся по "Русскому дому" в Баку (структуре "Россотрудничества"). Прямо назвав его рассадником сепаратизма и гнездом шпионажа.

Еще одно медиа – "Калибер.аз" – обнародовало сведения, что самолет был сбит из российского комплекса "Панцирь-С1" и что россияне давили гражданское судно РЭБом. Данные об исполнителях Баку известны.

23 – 24 января прямой наезд на президента Азербайджана Алиева опубликовал одиозный российский телеграм-канал "Силовики". Основная мысль: Алиев обнаглел, потому что потерял страх. Мол, надо этот страх вернуть.

25 января "Калибер.аз" подробно разобрал именно эти вбросы, прямым текстом обозначив: атаки на Баку координируются российскими властями, в частности – по линии ФСБ.

То есть пикировка шла на уровне медиа, находящихся в орбите власти, конфликт можно было по команде остановить. Но ведь нет.

24 января, уже через несколько часов после сюжета на "БакуТВ" глава "Россотрудничества" Евгений Примаков-внук заявил, что его структура подаст на азербайджанский канал в суд. Этим он вывел конфликт на новый уровень – официальный.

В Баку тактично выдержали паузу в выходные и весь рабочий день в понедельник, давая россиянам шанс отползти. Те не воспользовались.

Поэтому в 21:12 (по Баку) 27 января на сайте "Калибер.аз" вышел материал с заголовком "Тайны "Русского дома" в Баку: "Россотрудничество" угрожает азербайджанским журналистам" и коллажем с физиономией Примакова-внука. Его в Азербайджане не очень уважают из-за Примакова-деда, который, по мнению азербайджанской стороны, является одним из виновников убийств гражданских лиц во время событий "черного января" 1990 года в Баку.

В материале "Россотрудничество" наглядно и аргументированно представили как "крышу" для российской шпионской сети. Никаких новых фактов в тот день азербайджанцы не опубликовали, просто сделали добротную подборку. Показательным был сам факт выхода такого материала. И этот факт вызвал истерику.

Азербайджан не испугался

Уже в 21:30 по московскому времени (разница между Москвой и Баку – 1 час) была опубликована новость, что МИД России вызвал посла Азербайджана и отругал его за некорректное поведение азербайджанских СМИ.

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То есть было так больно и обидно, что в течение часа уже после окончания рабочего дня в министерство иностранных дел России успело:

прочитать материал,

доложить по команде,

не дожидаясь утра, вызвать посла Азербайджана,

обругать его,

опубликовать новость.

Причина: в Москве все правильно понимают и осознают, что выпад против федерального чиновника Примакова санкционирован официальным Баку.

Но в Баку не испугались. Доказательство: на следующий день "Калибер.аз" разместил сюжет на основе упомянутого материала на своем ютуб-канале. Далее – больше.

Тот же ресурс 28 января сделал материал – "Россотрудничество" с армянским акцентом в Грузии", – где еще раз подчеркнул шпионскую сущность этой конторы и от души потоптал тушку агента российского влияния в Грузии Николоза Мжаванадзе. 30 января, по шаблону вышел сюжет на ютубе.

Путин ведет себя как бешеная собака даже с союзниками

То есть россияне сначала убили людей, потом повели себя совершенно не по-человечески, издеваясь над погибшими и генерируя ложь в лицо азербайджанцам, а когда получили адекватный ответ – начали истерить и устроили скандал на официальном уровне.

Если раньше все можно было списать на перегибы отдельных исполнителей, теперь это стало официальной позицией Кремля. Теперь как минимум Лавров должен публично надорвать уши Примакову, или весь мир увидит: Путин дал команду унижать Алиева, который вел себя твердо, но корректно, не скандалил, неоднократно давал возможность России сохранить лицо. Но России комфортно с таким "лицом", которое есть.

Это не просто контрпродуктивная позиция – это доказательство невменяемости фигуранта. Кремль ведет себя как бешеная собака, что с противниками, что с союзниками. И выход только один.