Между Украиной и США нет недоразумений относительно "Северного потока-2", – Маркарова
Источник:"Голос Америки"
У Украины и США – похожая позиция по "Северному потоку-2". И Вашингтон, и Киев считают российский газопровод геополитическим проектом.
Об этом рассказала в интервью госпожа посол Украины в США Оксана Маркарова. Она подчеркнула, что и Украина, и Соединенные Штаты воспринимают "Северный поток-2" однозначно.
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Проект несет угрозы для региона в целом, – Маркарова
Это геополитический проект Российской Федерации, и мы понимаем, какие риски он несет не только для Украины, но и для региона в целом,
– отметила Маркарова.
Маркарова отметила, что санкции против Москвы за газопровод могут принимать исключительно США. Однако, подчеркнула госпожа посол, Вашингтон заинтересован в совместной работе с Украиной. Американцы тоже хотят, чтобы проект не стал оружием против Украины и региона.
Проект обсуждали министры энергетики США, Германии и Украины
Российский проект в Киеве обсуждали министры энергетики США, Германии и Украины. Во время встречи глава Минэнергетики США Дженнифер Гренхольма обратила внимание на качество российского газа. Голубое топливо России – "грязное" из-за выбросов углекислого газа, коррупции, шантажа и манипуляций.
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Отметим, что ранее американские СМИ сообщили, что судно "Фортуна" должно завершить работы по прокладке труб 12 сентября.Обратите внимание! 21 июля соглашение по "Северному потоку-2" подписали Джо Байден и Ангела Меркель. Германия обязалась инициировать санкции против России, если та будет использовать газ как оружие.