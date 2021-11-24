Международная поддержка мобилизована, – Верещук о вероятном вторжении России

Украина разработала план обороны, который утвердил Совет национальной безопасности и обороны. Разведка предупреждает, что угроза со стороны России значительно выросла.

Однако это не означает, что Украину ждет российское вторжение. Об этом заявила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

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Политик добавила, что Россия восьмой год ведет против нас гибридную войну. Поэтому она предположила, что такое нагнетание напряжения может быть элементом очередной гибридной атаки.

Хотя, мы должны быть готовы к любому сценарию, и тогда Россия не осмелится,

– подчеркнула министр.

Помощь Запада

По словам Верещук, от Запада нужно ждать существенной помощи Украине, жестких санкций против агрессора. Эта помощь может включать военную технику и летальное вооружение.

Кроме того, Верещук подчеркнула, что есть План обороны, утвержденный СНБО. Вооруженные силы тоже наготове. Международная поддержка также мобилизована.

Что этому предшествовало