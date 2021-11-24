Однак це не означає, що Україну чекає російське вторгнення. Про це заявила міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

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Політикиня додала, що Росія восьмий рік веде проти нас гібридну війну. Тому вона припустила, що таке нагнітання напруження може бути елементом чергової гібридної атаки.

Хоча, ми маємо бути готові до будь-якого сценарію, і тоді Росія не наважиться,

– наголосила міністерка.

Допомога Заходу

За словами Верещук, від Заходу треба чекати на суттєву допомогу Україні, жорсткі санкції проти агресора. Ця допомога може включати військову техніку та летальне озброєння.

Окрім того, Верещук наголосила, що є План оборони, затверджений РНБО. Збройні сили теж напоготові. Міжнародну підтримку також мобілізовано.

Що цьому передувало