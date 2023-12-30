Такое мнение 24 Каналу выразил дипломат, экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин, добавив, что люди за границей видят нашу войну только с экранов телевизоров. У них есть свои приоритеты и проблемы, но это не значит, что они нам меньше симпатизируют.

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За рубежом также есть проблемы с экономикой, преступностью, есть фундаментальные вызовы, которые стоят перед безопасностью разных стран. Однако нашему государству нужно продолжать работать со всеми партнерами.

"Можно много дискутировать о том, в какую страну лучше поехать, но у нас есть необходимость работать со всеми политиками, бизнесменами, медиа и с рядовыми людьми", – подчеркнул дипломат.

Сначала мы стали свидетелями падения поддержки среди республиканцев. Но после визита Владимира Зеленского в США многие из них изменили свое мнение. Следовательно, людям важно объяснять, что происходит. В Америке есть миллионы граждан, которые не интересуются внешней политикой и не смотрят политические программы. До них нужно как-то достучаться.

Они обладают своей эмоцией. Шок, который был в начале, прошел, но это не значит, что симпатия к Украине исчезла,

– подчеркнул Павел Климкин.

В каких странах нужно усиливать присутствие

Мир чрезвычайно велик, поэтому для того чтобы качественно проводить работу нужны люди, средства, интеллектуальный потенциал. Например, ехать в страны так называемого Глобального Юга и просить о помощи, потому что Украина борется за западные ценности – не сработает.

У этих стран могут быть неприятные воспоминания или даже ощущение отвращения, например, американцам. Это ничем нельзя объяснить, однако такие факты есть.

Нашему государству нужно работать в странах Азии, Африки, Латинской Америки. Без их помощи мы не обойдемся. Такую политику должна проводить не только страна, но и бизнес, гражданское общество,

– сказал экс-министр иностранных дел.

Он добавил, что настроения в этих странах быстро меняются. Более того, мы не можем приехать к ним с "корзиной денег", как китайцы, или с "корзиной оружия", как россияне. Но способны применять другие инструменты: вести дискуссию, объяснять, что значит работать ради своего суверенитета, говорить о продовольственной безопасности, запасах пищи, а для них это критично. Для каждой страны можно найти список таких важных позиций.

Следует понимать, что эта работа не даст результат сегодня или завтра, но ее все равно нужно продолжать максимально системно. С кем-то надо встретиться два раза, с кем-то – 22, кому-то достаточно показать видео с телефона, а кому-то месяцами наводить аргументы, но все это нужно делать,

– подчеркнул Павел Климкин.

Сегодня Украиной вдохновляются, мы заслужили уважение в мире, о нас многие услышали. Но теперь нужно, чтобы люди за границей знали больше, кто такие украинцы. Для нас это очевидные вещи, но они не являются такими для людей, которые находятся за тысячи километров.

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