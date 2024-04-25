Как международная помощь влияет на рынок недвижимости в Украине

Предоставление финансовой помощи Украине от иностранных партнеров и организаций хоть и косвенно, но ощутимо влияет на рынок недвижимости в Украине. Далее читайте в эксклюзивной колонке для сайта 24 Канала.

Помощь партнеров обеспечивает стабильность в Украине

Сегодня мы, как государство, получаем военную, гуманитарную и финансовую помощь от стран ЕС, США, международных финансовых организаций (Всемирный банк, МВФ и т.д.).

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Например, в 2023 году Украина получила от США 73 миллиарда долларов, из которых 10,9 миллиарда – прямая бюджетная безвозвратная помощь. Евросоюз в прошлом году выделил 17,8 миллиарда евро финансовой помощи в виде кредитов, грантов и других видов займов.

Поэтому на сегодня иностранная финансовая поддержка является весомым источником наполнения государственного бюджета, 46% расходов которого направляются на оборону. Военная часть расходов, как известно, финансируется исключительно путем внутренних сборов, налогов и заимствований ОВГЗ.

В то же время помощь от доноров идет на оплату заработных плат работников государственного сектора, социальную защиту, пенсионное обеспечение и тому подобное.

Именно поэтому стабильная экономическая ситуация, успехи на фронте или надежная оборона, восстановление инфраструктуры, которая в последнее время очень страдает от обстрелов, позволят развиваться рынку недвижимости.

Украинцы активнее покупают жилье

За последние месяцы мы наблюдали повышение интереса к покупке жилья не только с целью проживания, но и для инвестиций. Конечно, больше всего это касается Запада Украины, однако такие настроения свидетельствуют о желании украинцев жить и инвестировать в своей стране.

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На Львовщине, Франковщине, Тернопольщине и Закарпатье продолжают строиться и планироваться новые проекты. Есть спрос покупателей, как на первичку, так и на вторичку. Важно, что интерес к приобретению недвижимости восстановился также среди местных жителей.

В то же время для другой части Украины ситуация остается сложной, особенно в таких городах, как Харьков, где есть почти ежедневные обстрелы и чрезвычайная ситуация с энергетикой.

Как на экономику повлияла задержка помощи

Одним из негативных факторов для рынка недвижимости являются новости о задержке с предоставлением военной и финансовой помощи от партнеров. Спрос уменьшается из-за невозможности населения позволить себе недвижимость, а также усиление страхов относительно ситуации в стране.

Как известно, пакет помощи от США на 60 миллиардов долларов, что только в апреле согласовала Палата представителей и Сенат, содержит 8 миллиардов долларов прямой финансовой поддержки в наш государственный бюджет и 1,6 миллиарда – на экономическое развитие. Задержка с выделением этих денег уже существенно повлияла на нашу обороноспособность и, как следствие – ухудшение экономических настроений украинцев.

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Важно понимать, что средства иностранных доноров наполняют наш государственный бюджет, из которого финансируется ряд государственных программ, среди которых программа доступного кредитования жилья "еОселя", а также программы компенсации за разрушенное войной жилье.

Поэтому увеличение дефицита бюджета и неспособность найти финансирование для этих программ поставит перед правительством выбор – закрыть их и направить деньги на более насущные вещи. Это уже будет иметь прямое влияние на рынок недвижимости, ведь часть сделок на рынке сегодня удается закрывать благодаря государственным программам кредитования и ваучерам на жилье.

Поэтому мы ожидаем, что положительное решение США поможет развеять часть страхов граждан, стабилизирует ситуацию на фронте и, как следствие, улучшит настроения среди инвесторов.