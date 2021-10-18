Международников пытаются "выбить" из конкурса, – Шабунин о судебной реформе

Закон президента о судебной реформе поступил в Конституционный Суд, который проверит ряд положений относительно Высшего совета правосудия. Между тем независимого очищения ВСП может не быть.

Об этом в эфире 24 канала рассказал глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин. По его словам, судебная реформа снова может оказаться под угрозой уничтожения.

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КСУ будет иметь возможность уничтожить реформу

"КСУ реформу точно уничтожит, вопрос сейчас в том, успеет или нет. Потому что если международники все же успеют очистить Высший совет правосудия, то даже если Конституционный Суд реформу уничтожит, откатить это (решение международников – 24 канал) назад будет невозможно", – объяснил Виталий Шабунин.

Глава Центр противодействия коррупции отметил, что вскоре Совет судей должен рассмотреть вопрос делегирования людей в Этический совет. Однако, по его словам, это может не произойти и процесс может затянуться.

За это время КСУ будет иметь 100 раз возможность и время уничтожить реформу. Это сейчас наибольшая угроза. Виталий Шабунин Глава Центра противодействия коррупции

Уничтожают элемент судебной реформы

"Пытаются "выбить" международников из конкурса. Потому что в нынешней структуре реформы тройка международников имеет превалирующий голос, они просто могут переголосовать тех троих, кого выбирает Совет судей", – сказал Шабунин.

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Именно поэтому не всю реформу уничтожают, а только ее выхолащивают – соответствующий элемент независимого очищения ВСП. То есть реформа вроде происходит, но на самом деле ничего не меняется, объяснил глава ЦПК.

Виталий Шабунин добавил, что "выбить" независимых членов Этического совета будут пытаться именно через Конституционный Суд Украины.

Виталий Шабунин о реформе судов: смотрите видео

Судебная реформа: кратко