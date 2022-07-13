Более 1,1 миллиона пострадавших от войны получили выплаты от международных организаций

Международные организации постоянно выплачивают финансовую помощь пострадавшим от войны. Суммарно они уже перевели средства более 1,1 миллиона украинцам.

Средства от международных организаций не поступают через счета Минсоцполитики. Их организации направляют непосредственно человеку. Об этом сообщает министр социальной политики Марина Лазебна 13 июля.

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Помощь получили более миллиона пострадавших украинцев

По состоянию на 1 июля 2022 года у нас есть отчеты от международных организаций о том, что от них выплаты уже получили более 1,1 миллиона из тех, данные о которых мы передавали нашим партнерам в верифицированных списках,

– рассказывает Лазебна.

Всего Минсоцполитики привлекло более 10 миллиардов гривен для выплаты пособий более 2 миллионам людей, пострадавших от войны.

Денежные средства выплачиваются в размере от 2200 до 2500 гривен в течение 1 – 3 месяцев. Они являются дополнительными к государственным.

Кто выплатил больше всего

Всемирная продовольственная программа ООН – средства получили более 670 тысяч человек.

Миссия Международного Комитета Красного Креста и Общество Красного Креста Украины – выплатили почти 180 тысячам человек.

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев – помощь 167 тысячам человек.

ЮНИСЕФ – выплата 84 тысячам человек.

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