Международные и внутренние эвакуационные поезда: Укрзализныця обнародовала график на 25 марта

Укрзализныця обнародовала график всех эвакуационных поездов на 25 марта. Речь идет о внутренних и внешних перевозках.

Компания вынуждена обнародовать другой график каждый день. Это объясняется тем, что всегда могут быть изменения, и пассажирам следует учитывать это.

Накануне Эвакуационный поезд из Киева попал под обстрел россиян

Указанные поезда бесплатные

Следует заметить, что за передвижение в эвакуационных поездах не нужно платить. Также это распространяется на все рейсы, курсирующие с востока на запад Украины.

С вокзала Дарница в Киеве:

9:00 отбывает Интерсити Киев – Львов;

также такой рейс будет в 17:00.

Из Харькова:

в 8:00 отправляется Интерсити+ Харьков – Львов;

на 11:30 запланировано отправление поезда Харьков – Ивано-Франковск;

а уже в 15:00 отправляется Интерсити+ Харьков – Львов;

Из Днепра:

в 20:00 отправляется поезд Днепр – Чоп.

Из Краматорска:

в 13:00 отправляется Краматорск – Львов;

на 16:00 запланировано отправление Краматорск – Львов.

Из Одессы:

Запланировали отправку дополнительного поезда Одесса – Ужгород в 22:32.

Международные отправления в этот день

На международных направлениях больше всего поездов будет в Польшу и Венгрию. Однако также в списке есть многие другие страны. Однако не все поезда бесплатны, поэтому нужно уточнять это в кассах или на "горячей линии" Укрзализныци.

График рейсов в Польшу:

00:40 – 7603 Львов – Пшемысль;

08:30 – 715/716 Киев-Пассажирский – Пшемысль;

07:10 - №35/36 Львов – Пшемысль;

10:30 – 901/902 Днепр – Хелм (билеты оформлять до ст. Ягодин);

11:25 - 715/716 Киев-Пасс – Пшемысль;

17:02 - 814/813 Львов – Хелм;

18:22 - №35/36 Одесса – Пшемысль;

19:13 - №67/68-910/909 Киев – Варшава и Киев – Хелм.

Поезда в Словакию:

11:35 – №8661 Чоп – Чиерна-над-Тиссоу – Кошице (прибытие 13:49);

16:50 – №961 Чоп – Чиерна над Тисоу – Кошице (прибытие 18:13).

График по направлению в Венгрию:

12:30 – №33 Мукачево —Будапешт;

16:30 – №32521 Мукачево – Будапешт;

Также каждые 3 часа курсируют поезда Чоп-Захонь.

График поездов в Австрию:

14:07 – №749 Киев – Вена;

21:00 – №749/750 Киев-Пассажирский – Вена.

Поезд в Румынию

В 23:23 отправится Одесса – Измаил – Исакча.



Как можно пересечь границу поездом 25 марта / Изображение Укрзализныци

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