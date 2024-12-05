Силы специальных операций ВСУ поблагодарили волонтеров

Бойцы ССО записали видеообращение к Международному дню волонтера. От них бойцы получают необходимые вещи, которые облегчают службу и нередко спасают жизнь.

ССО перечислили то, что получают от волонтеров, без чего им было бы трудно выполнять задачи, а иногда даже спасти свою жизнь. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Единый центр рекрутинга ССО ВСУ.

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Что сказали ССО в видео с благодарностью

Более 1000 дней украинские защитники сдерживают натиск врага. ССО подчеркивают, что им на этом пути помогают волонтеры.

Они вспоминают то, что им привозят, что облегчает работу и даже спасает жизни. Это дроны, машины, тепловизоры, амуниция и медицинские средства.

Всего этого нам хватает благодаря волонтерам. Эти руки помогают вытаскивать людей из зоны боевых действий, эти руки помогают плести маскировочные сетки, из чьих рук мы получаем то, что может спасти нам нашу жизнь и то, что нам поможет выполнить самые сложные задачи,

– заявили бойцы ССО в обращении.

Бойцы поблагодарили волонтеров и подчеркнули, что для них поддержка очень важна.

Видео обращение бойцов ССО к Международному дню волонтера

Обратите внимание! Приобщиться к сборам 24 Канала для помощи Вооруженным силам Украины вы можете по ссылке.

Добавим, что наш Фонд 24 закрыл 200 сборов и собрал более 102 миллионов гривен. Он начал работу ещё в 2014 году и сначала закупал для военных базовые вещи, например форму. Затем фонд приостановил работу и возобновил ее в 2022 году в новом масштабе.