Представлено более 50 стран: в Международном легионе ГУР рассказали, кто защищает Украину

В составе СОУ воюют иностранные добровольцы. Часть из них выполняет боевые задачи по защите Украины в составе Международного легиона ГУР.

Представитель Международного легиона ГУР МО Владимир рассказал 24 Каналу, что это подразделение было образовано еще в начале войны, фактически днем его рождения является 7 марта 2022 года.

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Образование Международного легиона ГУР МО

Владимир отметил, что в начале марта 2022 года в Украину прибыли первые 50 иностранцев. В ходе войны спустя они участвовали во всех известных операциях: Киевщина, Харьковщина, Херсонщина, Бахмут, Соледар. В нем представлены преимущественно страны Запада.

У нас иностранцы из более 50 стран, которые проходят службу и защищают нашу страну. Это США, Великобритания, Германия, Франция, Австралия, Канада, Новая Зеландия, очень большая белорусская компонента, также грузинская. Практически из каждой страны у нас есть военнослужащие, проходящие службу,

– отметил представитель Международного легиона ГУР МО.

Подготовка иностранцев

По его словам, в легионе есть очень много военных, для которых это 5 или 6 война в жизни. То есть, они имеют огромный боевой опыт. Однако есть и те, кто впервые воюет. Впрочем каждый из них, несмотря на свой уровень, проходит подготовку, потому что в войнах такого масштаба никто из них не участвовал.

"Это касается даже американских рейнджеров и морских котиков. Никто не готов к такой войне, как здесь. Все без исключения проходят через подготовку, через стандартизацию, через все процессы, что помогают им адаптироваться к нашим реалиям и понять, какой предыдущий опыт релевантный, а какой надо доработать", – отметил Владимир.