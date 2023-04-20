Украина должна превратиться в хаб безопасности: в ОП рассказали, что для этого нужно

Глава Офиса Президента не сомневается в победе Украины в войне против России, а вместе с тем убежден, что наше государство должно стать ячейкой безопасности в Европе. Также он сказал, какие шаги для этого следует предпринять.

В четверг, 20 апреля, прошел Международный саммит городов и регионов в Киеве, во время которого, в частности, выступал глава ОП Андрей Ермак. Среди прочего он поблагодарил иностранных друзей за участие в проектах по восстановлению инфраструктуры украинских общин. Об этом сообщает 24 Канал.

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Три составляющие для безопасности

Со слов Ермака понятно, что важно усиливать поддержку Украины, чтобы сделать из нашего государства щит Европы. Это поможет, если Россия "оправится" и решит снова захватывать весь мир.

Чтобы Россия, совершив работу над ошибками, не попыталась прибегнуть к новым актам агрессии, Украина должна стать крепким форпостом Европы, образцовым олицетворением силы и современности. Украина может и должна стать ключевым спонсором региональной и общеевропейской безопасности, превратиться в хаб безопасности,

– констатировал руководитель ОП.

Кроме того, он отметил, чтобы воплотить эту цель в реальность, нужно:

во-первых , полноценное членство Украины в НАТО и прежде всего обеспечить гарантии безопасности для нашего государства;

, полноценное членство Украины в НАТО и прежде всего обеспечить гарантии безопасности для нашего государства; во-вторых , стремительное экономическое восстановление за средства западных инвесторов, что необходимо Украине для дальнейшего развития;

, стремительное экономическое восстановление за средства западных инвесторов, что необходимо Украине для дальнейшего развития; в-третьих, четкое понимание со стороны Европы относительно того, что будущее Украины и мира зависит от принимаемых сегодня решений.

Подписание меморандумов

Отметим, что во время этого саммита было подписано немало важных документов, гарантирующих сотрудничество между определенными регионами Украины и странами Запада.

К примеру, Херсонщину будут поддерживать Нидерланды, Николаевщину – Польша, Одесщину – Польша и Франция.

Договоры о сотрудничестве подписали направления и мэры городов. Это поддержка по отдельным направлениям, но в итоге подписанные соглашения воплотятся в общие реализованные проекты,

– написали в пресс-службе Верховной Рады.

Партнерство между украинскими регионами и странами Запада / Фото Верховной Рады

Вспомним, что на этом саммите выступал Президент Украины Владимир Зеленский. Во время произнесения своей речи он отметил, что Украина в недалекой перспективе обязательно построит такую инфраструктуру, которая станет примером для всего мира.