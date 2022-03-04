Международный Штаб помощи украинцам предоставил полезные ссылки для беженцев за рубежом

4 марта 2022 , 17:28
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Международный Штаб помощи украинцам предоставил полезные ссылки. Они помогут тем гражданам, которым пришлось уехать за границу из-за войны в Украине.

Полезные сайты и платформы, информацию о бесплатном транспорте в Евросоюз – узнавайте дальше.

Важно На Киевщине создали координационный колцентр для оказания гуманитарной помощи

Полезные сайты для украинцев за рубежом

  • Сайт и колл-центр для украинцев, которые едут в Северную Германию.
     
  • Телефонные линии на поселение для беженцев во Львове.
     
  • Платформа для помощи украинцам на Кипре.
     
  • Бесплатный транспорт от нескольких перевозчиков для украинцев (Укрзализныця, Польша, Чехия, Словакия, Германия, Bla Bla Car).
     
  • Сайт для украинцев, которые едут в Словакию.
     
  • Платформа для украинцев в Молдове.
     
  • Мониторинг очередей на границах с Польшей, Словакией, Румынией, Венгрией и Молдовой (таблица постоянно обновляется).
Заметим! Чешский перевозчик RegioJet запустил ежедневный бесплатный эвакуационный железнодорожный рейс Львов – Прага. Он состоит из спальных вагонов и рассчитан на 400 пассажиров, курсирует в обоих направлениях. Подробнее – по ссылке.

Эвакуация в Латвию

Латвия сейчас может полноценно принять около 10 тысяч украинцев. Власти страны подготовили детские сады и школы, а также адаптировали закон по трудоустройству.

Вся необходимая информация относительно условий въезда, пребывания, проживания, получения виз и трудоустройства содержится на таких ресурсах:

Актуально Как эвакуированным из Украины пассажирам ориентироваться на железнодорожном вокзале в Перемышле: советы

Гуманитарная помощь через границу

Напомним, что порядок пропуска гуманитарной помощи через границу – прощен. В период военного положения для ввоза через таможенную границу гуманитарной помощи необходимо лишь заполнить форму по ссылке.

Автор: Тетяна Сукач