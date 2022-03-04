Международный Штаб помощи украинцам предоставил полезные ссылки для беженцев за рубежом
Международный Штаб помощи украинцам предоставил полезные ссылки. Они помогут тем гражданам, которым пришлось уехать за границу из-за войны в Украине.
Полезные сайты и платформы, информацию о бесплатном транспорте в Евросоюз – узнавайте дальше.
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Полезные сайты для украинцев за рубежом
- Сайт и колл-центр для украинцев, которые едут в Северную Германию.
- Телефонные линии на поселение для беженцев во Львове.
- Платформа для помощи украинцам на Кипре.
- Бесплатный транспорт от нескольких перевозчиков для украинцев (Укрзализныця, Польша, Чехия, Словакия, Германия, Bla Bla Car).
- Сайт для украинцев, которые едут в Словакию.
- Платформа для украинцев в Молдове.
- Мониторинг очередей на границах с Польшей, Словакией, Румынией, Венгрией и Молдовой (таблица постоянно обновляется).
Эвакуация в Латвию
Латвия сейчас может полноценно принять около 10 тысяч украинцев. Власти страны подготовили детские сады и школы, а также адаптировали закон по трудоустройству.
Вся необходимая информация относительно условий въезда, пребывания, проживания, получения виз и трудоустройства содержится на таких ресурсах:
- специальный сайт для беженцев из Украины;
- информация для граждан Украины о прибытии и пребывании в Латвии на правительственном сайте.
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Гуманитарная помощь через границу
Напомним, что порядок пропуска гуманитарной помощи через границу – прощен. В период военного положения для ввоза через таможенную границу гуманитарной помощи необходимо лишь заполнить форму по ссылке.