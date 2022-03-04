Международный Штаб помощи украинцам предоставил полезные ссылки для беженцев за рубежом

Международный Штаб помощи украинцам предоставил полезные ссылки. Они помогут тем гражданам, которым пришлось уехать за границу из-за войны в Украине.

Полезные сайты и платформы, информацию о бесплатном транспорте в Евросоюз – узнавайте дальше.

Важно На Киевщине создали координационный колцентр для оказания гуманитарной помощи

Полезные сайты для украинцев за рубежом

Сайт и колл-центр для украинцев, которые едут в Северную Германию.



Телефонные линии на поселение для беженцев во Львове.



Платформа для помощи украинцам на Кипре.



Бесплатный транспорт от нескольких перевозчиков для украинцев (Укрзализныця, Польша, Чехия, Словакия, Германия, Bla Bla Car).



Сайт для украинцев, которые едут в Словакию.



Платформа для украинцев в Молдове.



Мониторинг очередей на границах с Польшей, Словакией, Румынией, Венгрией и Молдовой (таблица постоянно обновляется).

Эвакуация в Латвию

Чешский перевозчик RegioJet запустил ежедневныйэвакуационный железнодорожный рейс Львов – Прага. Он состоит из спальных вагонов и рассчитан на 400 пассажиров, курсирует в обоих направлениях. Подробнее – по ссылке

Латвия сейчас может полноценно принять около 10 тысяч украинцев. Власти страны подготовили детские сады и школы, а также адаптировали закон по трудоустройству.

Вся необходимая информация относительно условий въезда, пребывания, проживания, получения виз и трудоустройства содержится на таких ресурсах:

специальный сайт для беженцев из Украины;

информация для граждан Украины о прибытии и пребывании в Латвии на правительственном сайте.

Актуально Как эвакуированным из Украины пассажирам ориентироваться на железнодорожном вокзале в Перемышле: советы

Гуманитарная помощь через границу

Напомним, что порядок пропуска гуманитарной помощи через границу – прощен. В период военного положения для ввоза через таможенную границу гуманитарной помощи необходимо лишь заполнить форму по ссылке.