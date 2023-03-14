"Путин на ветке": депутат назвала самые жесткие наказания для Кремля за войну

Уже больше года назад Россия начала полномасштабное вторжение в Украину и совершает геноцид нашего народа. Поэтому страна-агрессор должна ответить за свои преступления перед международным трибуналом.

Об этом в эфире 24 Канала заявила народная депутат Украины, глава украинской делегации в ПАСЕ Мария Мезенцева. По ее словам, политическая и военная верхушка России очень нервничает из-за создания международного трибунала и всячески пытается помешать.

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"Очень нервничает политическая и военная верхушка России относительно международного трибунала, пытается противодействовать ему, дискредитировать нашу инициативу разными способами", – отметила она.

Наказание для страны-агрессора

Мезенцева отметила, что сейчас Украина и страны-партнеры работают, чтобы всех причастных к войне признали международными преступниками и присудили им пожизненное заключение.

Также глава украинской делегации в ПАСЕ добавила, что Украина, вступая в Совет Европы, отменила смертную казнь. Однако Россия уже исключена из организации.

"Россию исключили из Совета Европы. Они могут вернуться к смертным наказаниям. Сами себя они никогда не накажут. Поэтому мы просим партнеров, чтобы это не сходило с повестки дня. Я сравниваю это со смолой, которая очень тяжела в изменении формы. Но это не означает, что ее нельзя изменить", – отметила она.

Многие считают, что статуса международных террористов и пожизненного заключения недостаточно для тех, кто совершал столь жестокие преступления против украинцев. Мария Мезенцева подчеркнула, что Украина – это правовое государство, которое придерживается всех международных норм.

Мы все хотим, чтобы он (Владимир Путин – 24 Канал) висел на ветке. Но Украина – это государство, исповедующее стандарты международного гуманитарного, уголовного права и так далее,

– подчеркнула депутат.

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